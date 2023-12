RUS: 65 años cuidando la vida y el patrimonio de los argentinos

Hoy jueves 21 de diciembre, Río Uruguay Seguros (RUS), la empresa aseguradora nacida en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el fin de promover y defender los intereses regionales, cumple 65 años y apuesta a seguir creciendo cuidando la vida y el patrimonio de los argentinos.

RUS es la única aseguradora argentina con Calidad Certificada en Gestión Integral de Seguros Generales que, desde sus inicios, fue pensada como socialmente responsable, premisa que sus fundadores supieron hacer perdurar a través de los años, en base a un comportamiento que responde a principios y valores esenciales, como lo son los Principios del Cooperativismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por el Pacto Global de Naciones Unidas del cual RUS es firmante desde el año 2004.

A lo largo de los años, la empresa fue extendiéndose por todo el país ofreciendo coberturas pensadas en función de las necesidades de cada persona y región, abordando integralmente este trabajo junto a sus principales aliados, los Productores Asesores de Seguros (PAS) que, actualmente, son más de 7 mil.

RUS se encuentra dentro de las aseguradoras argentinas con más crecimiento en ventas en los últimos años. En el 2022, por ejemplo, se destacó por su crecimiento en el rubro automotor (146,12 %) y este año se ubica dentro de las primeras 20 empresas que más creció en el rubro de patrimoniales y mixtas (143,12 %).

Asimismo, cabe destacar que la empresa fue premiada recientemente por la organización internacional World Confederation of Businesses (WORLDCOB) por su excelencia empresarial y este 2023 fue recertificada, por 15° año consecutivo, en la norma ISO 9001 en Sistemas de Gestión de Calidad.

Seguros personalizados

RUS cuenta con una amplia gama de seguros para proteger la vida y el patrimonio de las personas como lo son los seguros individuales (pensados para cubrir el patrimonio personal, las actividades laborales autónomas, etc.) y los seguros corporativos (destinados a empresas, comercios, pymes, etc.). También se destacan los seguros de salud como RUS FEM, RUS Trans, RUS Medical Plus Turismo; los seguros de movilidad sustentable (para motos y autos híbridos y eléctricos y para monopatines y bicicletas clásicas y eléctricas, pensados para reducir el impacto ambiental mediante el uso de transportes ecológicos), los seguros para mascotas, para el hogar, entre otros.

Del mismo modo y para atender la demanda del sector agroindustrial, principal actividad de crecimiento económico y productivo del país, RUS cuenta con un área específica: RUS Agro. Desde allí se ofrecen coberturas que abarcan tanto el proceso productivo como la protección del capital humano vinculado a las tareas rurales, tales como seguros de responsabilidad civil, seguros para maquinarias, seguros para el ganado, seguros de accidentes personales, seguros para los cultivos, seguros de silo bolsa, granizo, incendio, robo, entre otros. Además, a través de RUS Agro, RUS acompaña las exposiciones más importantes del campo argentino y es socia de Agrotoken, la primera infraestructura global de tokenización de agrocommodities para transaccionar con granos de forma fácil, eficiente y confiable.

A su vez y continuando con la base filosófica para generar riqueza en el interior del país, cumpliendo con la normativa de inversión según el artículo 35 de la Ley 20.091 que regula la actividad aseguradora, RUS acciona con diversos actores de la economía como lo es el sector inmobiliario, con desarrollos importantes en la región como lo son el Eco Edificio Guay I y el barrio privado “Las Acacias”. Asimismo, trabaja con Simpliseg, una empresa que resuelve las dificultades que se le pueden presentar al asegurado frente a un siniestro total (destrucción o robo de vehículos), forma parte de organismos internacionales, de CESVI, de Reaseguradores Argentinos S.A. (RASA), de la ART Asociart, entre otras.

Seguros por la equidad

A modo de democratizar el acceso a los seguros promoviendo la inclusión laboral, social y financiera, desde el 2021 RUS junto a la insurtech Estácubierto impulsan el Programa “Seguros por la Equidad”. El mismo contempla el desarrollo de coberturas accesibles, diseñadas a medida de las necesidades de cada segmento poblacional, como también la instalación de locales comerciales en las comunidades más vulnerables que son usuarias poco frecuentes de los seguros.

En ese sentido, se inauguraron locales en los barrios bonaerenses La Juanita, Mugica, Padre Rodolfo Ricciardelli y Playón de Chacarita, que son atendidos por los residentes del lugar que fueron capacitados para tal fin. Asimismo, el pasado mes de septiembre, se inauguró el primer stand comercial de seguros en el Mercado San Miguel de la ciudad de Salta, donde ya se están comercializando seguros para migrantes, trabajadores autónomos, microempresarios o puesteros de ferias.

Innovación tecnológica

El mundo actual exige una dinámica permanente, sobre todo en lo informático, y si en algo ha avanzado RUS es en la innovación tecnológica. Desde hace más de 5 años, inició un proceso de transformación cultural que la llevó a la digitalización de los procesos para generar más productividad, empleo y nuevas inversiones para mejorar la forma de comercialización, trazando el camino hacia la empresa del futuro. El hecho de contar con software y core propios permitió a la compañía agilizar sus mecanismos de atención y ofrecer nuevos servicios a los clientes, que demandan atención las 24 hs, para que puedan contratar el seguro de forma práctica y rápida.

Respecto a esto, el trabajo con las insurtechs generó valor a los diferentes procesos y fortaleció la estrategia de venta digital de la empresa y de sus PAS. Un claro ejemplo de esto es la implementación de plataformas virtuales de autogestión destinadas a un target específico, personalizado en función de sus gustos, actividades, etc., mediante las cuales se pueden contratar seguros en pocos minutos. Algunas de ellas son: RUS Motos, que cuenta con un asistente virtual; RUS Freestyle, en la que se comercializan seguros para bicicleta, monopatín, PC gamer, notebook, celulares; y RUS Náutica, que actualmente está en desarrollo y permitirá disponibilizar al mercado un “seguro por uso” de embarcaciones de placer.

Por otro lado y a modo de seguir fomentando la transformación del sector asegurador, RUS cuenta con la Aceleradora, un espacio que impulsa junto a Digital Insurance LATAM e Insurtech Community Hub que contribuye al desarrollo de startups e insurtechs de América Latina y Europa cuyas propuestas buscan agilizar la operatoria general de la industria aseguradora y brindar soluciones tecnológicas.

PAS: aliados imprescindibles para el crecimiento

Si bien RUS trabaja de forma híbrida, digital y presencial en algunas zonas del país, y ha incorporado más tecnología y recursos para ser más productiva, alcanzar la mayor cantidad de clientes y resolver inconvenientes en el menor tiempo posible, valora y defiende el rol de los PAS y brokers que son quienes llevan adelante la pancarta de la empresa, la solución a los problemas, las consultas, la respuestas inmediatas y la atención personalizada.

Es por esto que los acompaña en su transformación digital capacitándolos a través de la Universidad Corporativa U-RUS y brindándoles recursos tecnológicos para que puedan vender y gestionar los seguros de forma 100 % online. Esta acción responde a un cambio de paradigma en la forma de contratación del cliente como también a la necesidad de estar a la vanguardia, creando herramientas a medida, nuevos canales de contratación y productos que se ajusten a los requerimientos de cada persona, posibilitando al productor vender como el cliente quiere comprar.

Aseguradora del deporte argentino

Como aseguradora del deporte argentino, RUS busca impulsar y transmitir los valores del deporte como herramienta de cooperación, superación, ética, solidaridad, integración y trabajo en equipo. En ese sentido, respalda a la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), al Turismo Nacional (TN), al Rally Argentino, Rally Cross, Top Race, a la Asociación Argentina de Polo (AAP), la Asociación Argentina de Golf (AAG), la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), la Asociación Argentina de Tenis (AAT), a clubes de fútbol como Racing, Independiente, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Huracán, Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (GELP), Club Atlético Belgrano, entre otros deportes. Asimismo, brinda su apoyo al deporte adaptado acompañando a Thiago Martínez, integrante de la Delegación Argentina de Básquet Adaptado Sub 21, al piloto adaptado Juan “Gatito” Nimo, y al ciclista adaptado Alejandro Fernández.

La RSE como eje transversal

Como firmante del Pacto Global de Naciones Unidas, RUS contribuye diariamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) llevando adelante su Gestión de RSE, trabajando con organizaciones de la sociedad civil, buscando alianzas con fundaciones, educando en lo vial, promoviendo la equidad y diversidad, el cuidado de la salud, del ambiente y las especies, la difusión de la cultura, entre otros temas.

Esta comprensión y trabajo cotidiano en la sustentabilidad económica, social y ambiental ha permitido, a lo largo de los años, dejar atrás la vieja concepción de la RSE basada en la

filantropía para dar paso a acciones transversales que dejen huella hacia el afuera y hacia el adentro de la organización.

Asimismo y como parte de la transparencia en la gobernanza, RUS comunica estas acciones a sus grupos de interés a través de su Reporte anual de RSE. Esto le ha permitido medir el impacto de sus acciones para gestionar mejor y profundizar metas para seguir aportando a una sociedad más sostenible.

65 años de historia

Cumplir 65 años conlleva a repasar la historia, a reforzar valores y pensar en el futuro. Son años de experiencia, superación, adaptación, aprendizaje, como también de compromiso. Es por esto que RUS celebra su aniversario trazando nuevos horizontes, sin perder de vista la premisa que la vio nacer, la defensa de los intereses regionales, que permitió su crecimiento y que será su brújula para seguir creciendo muchos años más cuidando la vida y el patrimonio de los argentinos.