Fuentealba – Multicolor: Rechazo a la intervención del IOSPER

Desde la Fuentealba – Multicolor – en la CDD Agmer Uruguay, enviaron un comunicado rechazando la intervención del Gobierno al IOSPER, en el cual expresan:

“El gobierno de Frigerio se ha dado la política de devaluar nuestros salarios que no cubren ni la mitad de la canasta de pobreza, y continúa pagando montos en negro que desfinancian la obra social y la caja -incluso incorporó el Fopid-. Es claro que este gobierno que tiene el objetivo de atacar nuestra ley jubilatoria (Proyecto de reforma presentado), luego de haber avanzado de hecho aumentando un 3% nuestros aportes, que acuerda con declarar esencial la educación, para tratar de que no luchemos con nuestra herramienta histórica como son los paros, no va a ser quien resuelva ninguna cuestión, sino todo lo contrario. Así como todos los gobiernos meten la mano en la lata de nuestros fondos jubilatorios, ahora vienen también por nuestra obra social.

El IOSPER es del conjunto de los trabajadores activos y jubilados y somos nosotros los que debemos conducirlo y administrarlo. Con un funcionamiento democrático. Con directores independientes de los gobiernos de turno, que sean elegibles y revocables, realicen informes periódicos a todos los afiliados, para tomar decisiones de conjunto, y obren con mandato.

Impulsemos acciones inmediatas, de todos los sindicatos que estamos en el IOSPER, para frenar la intervención, y que Frigerio saque sus manos de nuestra obra social”.