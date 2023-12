La emoción del DT campeón y de la figura de Parque

Con un final ajustado y electrizante, Parque Sur venció anoche de visitante a Regatas Uruguay por 78 a 73 y se consagró campeón de la Conferencia 1 de la Liga Pre Federal de Básquet

En el mismo momento que desde la tribuna visitante bajaba el cántico: “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de René Richard, toda la vuelta vamos a dar”; el histórico entrenador de Parque Sur brindaba una entrevista con medios locales y no pudo ocultar su emoción: entre lágrimas cortó una nota para levantar sus brazos y saludó genuinamente al público que tanto lo venera.

Luego de este momento emotivo y un poco más calmado, René brindó su análisis del partido a la Secretaría de Prensa y Difusión del club. Con una camisa blanca totalmente empapada de sudor, un rostro envuelto en lágrima de felicidad y una postura más relajada; se sumergió en un nuevo análisis deportivo del conjunto que comandó a lo largo de este torneo.

-¿En qué se basó Parque Sur para ganar esta final de visitante?

-Fuimos sólidos a partir de la defensa, porque en los momentos que no entraba la bola no los dejamos alejarse en el tanteador. En una final y jugando de visitante, es muy importante poder hacer esto.

Sabía que en algún momento los jugadores iban a aparecer y gracias al desarrollo del partido, pude encontrar la continuidad del equipo en la rotación que finalmente fue muy corta.

Matías Novello, que es muy importante para nosotros, pudo jugar todo el partido y entre todos defendimos de manera correcta; para finalmente llevarnos este partido tan importante.

La satisfacción de Novello y sus ganas de seguir

Otro de los protagonistas más solicitados fue Matías Novello, que si bien ayer no fue el goleador del partido, fue el hombre más determinante en cancha durante el desarrollo de la Conferencia 1 de la Liga Pre Federal de básquet.

-¿Sensaciones tras el final del partido?

-Estoy súper contento. El objetivo del club era clasificar a la próxima instancia del campeonato y el mío personal estaba un poco más allá: llegar a esta final y ganarla. Entre los primeros ocho íbamos a estar, tenemos un muy buen equipo.

Quería salir campeón. Para mí, si no ganábamos hoy o el domingo, esto era un fracaso. También es gratificante poder darle una alegría a la gente, que viene de descender en el torneo pasado. Para este proyecto se sumó mucha gente al equipo de trabajo y se han comportado de diez.

Había mucho público en las tribunas, fue realmente una fiesta y qué mejor que coronar todo esto con la frutilla del postre: salir campeones.

-¿Seguís con la camiseta de Parque Sur a partir de febrero?

-Sí, yo ya la tengo puesta y no me la sacan más: voy a renovar seguro, salvo que no me quieran. Seguro voy a estar.

Matías Dalmazzo, Prensa y Difusión CPS