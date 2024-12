Columna de Astronomía. Ingenuity continuará sirviendo durante 20 años.

En varias columnas hemos comentado lo que el rover Perseverance y el drone Ingenuity han realizado en Marte durante los casi tres años que funcionó el drone (ver: https://03442.com.ar/2024/02/columna-de-astronomia-fin-de-su-tarea-para-el-ingenuity/ y https://03442.com.ar/2023/04/columna-de-astronomia-el-ingenuity-completo-su-vuelo-numero-50/ ) en enero de éste año el Ingenuity tuvo problemas con sus rotores y dejó de funcionar, sin embargo, continuará colectando información durante al menos 20 años más, la columna de hoy está dedicada a éste artefacto y los datos que permitirá recolectar.

Puede que el ingenio haya disminuido, pero no ha desaparecido.

Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA dieron una actualización sobre el helicóptero Ingenuity Mars el miércoles 11 de diciembre durante la Reunión Anual de 2024 de la Unión Geofísica Estadounidense (AGU 2024) en Washington, DC.

Después de viajar a Marte atado al rover Perseverance, Ingenuity comenzó una campaña de vuelos de prueba para demostrar que el vuelo propulsado en la delgada atmósfera marciana era posible.

Después de casi tres años de operar en el Planeta Rojo, Ingenuity se estrelló durante su 72º vuelo el 18 de enero de 2024, sufriendo daños en el rotor que lo dejaron incapaz de volar de nuevo.

Pero después de realizar la «primera investigación aérea en otro mundo», los directores de la misión de Ingenuity en el JPL dicen que el helicóptero podría tener una segunda vida en el Planeta Rojo: «estamos muy orgullosos de informar que, incluso después del duro aterrizaje en vuelo, los 72 sensores de la batería de aviónica han estado funcionando, y todavía tiene un último regalo para nosotros, que es que ahora seguirá funcionando como una especie de estación meteorológica, registrando telemetría, tomando imágenes cada sol y almacenándolas a bordo», dijo Teddy Tzanetos, director de proyectos de Ingenuity en el JPL, durante la presentación del equipo en AGU.

El JPL ha pasado meses investigando el accidente de Ingenuity y ha determinado que los sistemas de navegación del helicóptero tenían muy poca información para analizar debido a la textura monótona y suave de la superficie marciana.

El helicóptero Ingenuity de la NASA, a la derecha, se encuentra cerca del vértice de una ondulación de arena en una imagen tomada por el rover Perseverance el 24 de febrero de 2024, aproximadamente cinco semanas después del último vuelo del helicóptero. (Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS)

«Esto no significa que hayamos podido averiguar todo sobre el vuelo», dijo el primer piloto de Ingenuity, Håvard Grip del JPL, en la presentación en AGU 2024. «Nuestra conclusión es que no tenemos suficiente información para desentrañar algunos de los detalles sobre la secuencia de eventos en torno al aterrizaje».

Grip agregó que, si bien la investigación del equipo ha terminado, está lejos de completarse debido a la gran distancia entre el JPL y el lugar de descanso final de Ingenuity.

«Una de las cosas que dificulta la investigación es la relativa falta de información», dijo. «El lugar del accidente está a más de 160 millones de kilómetros de distancia. No hay caja negra, no hay testigos oculares. No podemos acercarnos y tocar nada, así que tenemos que trabajar con los pequeños fragmentos de información que tenemos».

Sin embargo, los científicos del JPL añadieron que, aparte del daño en el rotor que puso fin a la misión, Ingenuity sigue en buen estado de salud. De hecho, si le preguntaran al propio helicóptero, Ingenuity diría que todo está bien, dijo Tzanetos.

«Si consultaran el sistema de salud de Ingenuity, está en verde en lo que a ella respecta. No tiene un sensor en el sistema del rotor para detectar el daño. Pero estamos muy orgullosos de informar que, incluso después del aterrizaje forzoso en el vuelo 72, la aviónica, la batería [y] los sensores han estado todos funcionando».

Tzanetos añadió que a Ingenuity le quedan unos 20 años de almacenamiento a bordo, lo que significa que puede seguir tomando mediciones e imágenes cada sol marciano (un día solar en Marte).

Pero puede que no haya forma de enviar esos datos a la Tierra. El rover Perseverance, a través del cual Ingenuity se comunica por radio para enviar sus datos a su equipo de misión, se encuentra ahora a 3 km del helicóptero. Pronto, Ingenuity podría perder su capacidad de comunicarse con sus controladores humanos en la Tierra.

«Creo que es una buena apuesta que, dentro del próximo mes, perderemos contacto para siempre, o hasta que regresemos en 20 años con los astronautas, o hasta que regresemos para el retorno de muestras», dijo Tzanetos durante la presentación en AGU.

A pesar de su accidente, Ingenuity resultó ser un gran éxito. El helicóptero fue diseñado para realizar solo cinco vuelos en Marte y terminó realizando 72. Como solo era un demostrador de vuelo, el helicóptero no fue diseñado para transportar instrumentos científicos.

Pero el JPL ya está pensando en el futuro de los vuelos propulsados en Marte. Durante la presentación de hoy en la AGU 2024, los científicos del JPL presentaron un video de un nuevo concepto de helicóptero para el Planeta Rojo, conocido como Mars Chopper.

El diseño aún es conceptual y no tiene un cronograma para llegar a Marte, pero JPL está imaginando un concepto de seis rotores que es 20 veces más pesado que Ingenuity y podría transportar «varios kilos de equipo científico y explorar de forma autónoma lugares marcianos remotos mientras viaja hasta 3 kilómetros en un día», según un comunicado de JPL.

Sólo resta esperar y ver de qué manera se pueden recuperar los datos que almacenará Ingenuity que servirán para realizar modelos más exactos del comportamiento de la delgada atmósfera del planeta rojo.

Fuente: https://www.space.com/

