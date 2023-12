En suplementario Racing venció a Rocamora por la mínima

En un partido que debió necesitar un tiempo extra, este jueves, Racing de Avellaneda venció como visitante a Tomás de Rocamora 83-82 (74-74) por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El partido fue muy parejo, con escasos escapes de alguno de los dos y tanto en los 40 minutos como después lo pudo ganar cualquiera. Federico Repetti fue la figura del partido con 23 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias. El goleador del juego fue Matías Núñez con 26 unidades.

Rocamora volvió a ser local pero no pudo regalarse ni regalarle a su gente el festejo. Es que un partido que tuvo un primer tiempo para el bostezo, un segundo vibrante y un alargue tremendo, Racing de Avellaneda estuvo un poquito más fino y se llevó el triunfo. Y el Rojo, incluso, tuvo la última bola y varios segundos para ir por los dos puntos pero no se le dio.

Los primeros 10 minutos no dejaron casi nada. Un par de triples de Mauro Tarragó y otro del debutante Brian Díaz en un Rocamora que no mostró luces hasta ahí ante un rival donde el tándem Remolina-Núñez fue lo más claro. 19-16 fue el resultado. El segundo cuarto siguió sin cambiar mucho, el local metió un triple con Labata y después se secó. En la visita, saltó Agustín Silva a meter bombazos y el primer tiempo quedó 30-28. Repetti con 12 puntos y Núñez con 10 fueron los más efectivos y únicos en doble dígito.

Cuando volvieron a la cancha, cada vez con más calor y humedad, Rocamora exhibió otra cara porque empezaron a aparecer dos que hasta ahí no habían podido hacerlo: Matías Caire y Agustín Cavallín. El Rojo empezó a despegarse (46-38), llegó un tiempo muerto visitante y la diferencia llegó a 11 puntos (53-42). Con triples de Agustín Silva y Disalvo, Racing dio señales de recuperación y quedó más cerca para los últimos 10 minutos (54-48).

Agustín Silva venía con las manos calientes, metió todos los triples que tiró y con dos más logró igualar el partido 57-57. No conforme con eso sumó otro y su equipo pasó al frente (59-60). Ese envión le dio serenidad a Racing que armó mejores jugadas para que Núñez defina en la pintura y así el trámite cambió de dueño (63-71). Con un par de minutos por jugar Rocamora mostró un gran amor propio y desde el empuje de Cavallín y la polenta de Repetti quedó a tiro de ganarlo. El escolta tiró un segundo libre a errar, el interno tomó el rebote, convirtió para igualar el tablero y además sacó la falta. Casi un milagro por donde se lo mire. Después, Repetti no pudo acertar el libre y llegó el tiempo extra (74-74).

Racing lo empezó mejor, llegó a sacar cinco de ventaja (76-81) pero no lo definió. Repetti, por lejos el mejor, siguió lastimando y consiguió poner ahí nomás a Rocamora con muy poco por jugar y después Cavallín metió dos libres claves (82-81). Disalvo consiguió después sus libres y no los falló (82-83). A Rocamora le quedó tiempo suficiente para ir por el triunfo aunque la acción se ensució y terminó en un incomodó tiro de tres de Cavallín que no entró y entonces se desató el alocado festejo visitante.

Detalle del partido

Tomás de Rocamora 82 (74): Mauro Tarragó 6, Justo Catalín, Agustín Cavallín 23, Matías Caire 12 y Federico Repetti 23 (FI); Brian Díaz 9, Enmanuel Labata 3, Andrés Fernández y Valentino Occhi 3. DT: Agustín Pujol

Racing 83 (74): Nicolás Remolina (x) 9, Pedro Pérez Disalvo 10, Luciano Silva 3, Rafael Rosende (x) 5 y Matías Núñez 26 (FI); Agustín Silva 23, Matías Fernández (x) 4, Néstor Briseño 1 y Mauro Pérez 2. DT: Fernando Rosanova.

Parciales: 19-16, 11-12 (30-28), 24-20, 20-26 y 8-9.

Árbitros: Raúl Lorenzo y Marjorie Stuardo. Estadio: Julio Céar Paccagnella.

Mauricio Galarza