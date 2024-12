Prisión preventiva para el asaltante y secuestrador de la taxista uruguayense

El pasado fin de semana la Policía capturó al sujeto que secuestrara y asaltara la semana pasada a la taxista de Concepción del Uruguay, quedando detenido a disposición de la Agente Fiscal N° 4, Dra. María Albertina Chichi.

Este miércoles por la mañana, se trató la situación procesal del delincuente ante la jueza de Garantías, doctora Alejandrina L. Herrero y se dispuso la prisión preventiva. El sujeto dijo estar arrepentido y que repararía el daño causado.

El hecho

Como se recordará, el 3 de diciembre alrededor de las 8 horas, el ladrón tomó el taxis Volkswagen Voyage, color gris, que se encontraba estacionado frente a los baños de la Terminal de ómnibus en calle Rocamora a pocos metros de la intersección con Scelzi y le requirió a la conductora ser trasladado hasta el Banco Francés y luego al Barrio 150 Viviendas, por lo que luego de esperarlo fuera de la entidad bancaria lo llevó hasta el barrio mencionado.

Cuando iba transitando por calle Granillo Posse, a dos cuadras de calle Sampay, el “pasajero” la tomó del cabello y le apoyó en el cuello una cuchilla de gran tamaño, y le exigió que bajara y luego de abrir el baúl, la obligó a meterse en su interior, trasladándola hasta un camino de tierra ubicado en Colonia Santa Ana, cercano a la Escuela 80, donde la amenazó diciéndole «camina hasta la granja de Tres Arroyos que ahí te van a ayudar, no me sigas porque me bajo y te apuñalo», «busca tu auto en la entrada de Colón, ahí te lo voy a dejar», dándose a la fuga en dirección al asfalto, sustrayéndole el vehículo, un celular marca Samsung Galaxy A04, el monedero y efectos personales de la víctima.

Tras el hecho, el auto fue protagonista de un choque en la ruta 16 cerca Larroque y luego el malviviente fue capturado, desconociéndose los pormenores del procedimiento policial.

Luego del correr de las horas se supo que se trata de Francisco José Ghiglione de 37 años de edad, domiciliado en Gualeguaychú, al que se lo imputó del delito de “Robo calificado por el uso de arma blanca y privación ilegítima de la libertad”, en concurso real.

En la audiencia la fiscal alegó la existencia de riesgos procesales, solicitando la prisión preventiva de Ghiglione por el plazo de noventa días.

A su turno, la Defensa realiza una corrección a lo manifestado por la Fiscalía, refiriendo que su defendido tiene un trabajo en blanco, no oponiéndose a la pretensión de la Fiscalía, dando sus fundamentos y manifestó que su defendido está dispuesto a reparar el daño material causado, que se encuentra arrepentido, solicitando que sea alojado en la UP de Gualeguaychú para estar más cercano a su familia, atento que su padre se encuentra en silla de ruedas y se le dificultaría su traslado a la ciudad.

Oídas las partes, la jueza dispuso la prisión preventiva por el plazo requerido por la Fiscalía y su alojamiento en dependencias de la Comisaría Primera de ciudad, a disposición de este Juzgado de Garantías y a disponibilidad de la Fiscalía actuante, ello hasta nueva resolución.