Egresado de UTN Paraná recibió la distinción de la Academia Nacional de Ingeniería

El acto se desarrolló, días atrás, en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, en la Ciudad de Buenos Aires. En la oportunidad, Franco Tonutti, egresado de la carrera ingeniería civil de UTN Paraná, recibió la distinción que otorga la Academia Nacional de Ingeniería a los mejores egresados de todas las ingenierías del país. El decano de esta casa de estudios, Alejandro Carrere, acompañó al graduado premiado y participó de la ceremonia.

La Academia Nacional de Ingeniería, desde 1993, otorga un premio orientado a distinguir a los egresados sobresalientes de las carreras de Ingeniería que se dictan en universidades del país, sean nacionales, provinciales o privadas, reconocidas por el Estado Nacional. Se trata de evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente.

Los candidatos considerados para estos premios deben ser ingenieros egresados con un promedio igual o superior a ocho puntos y que lo hayan conseguido como alumnos regulares, en los años establecidos como normal para la carrera. Entre los egresados destacados, superando los parámetros descriptos, se encuentra Franco Tonutti.

Franco, de 25 años, alcanzó el título de ingeniero civil en 2022 y actualmente se desempeña en Grand Constricciones, donde resuelve presupuestos, certificaciones, realiza dirección de obra y modelado en BIM, entre otras facetas.

El egresado de UTN Paraná viajó a Buenos Aires por primera vez y asistió a la entrega de premios, en el Aula Maga de la Academia Nacional de Medicina, junto al decano Alejandro Carrere.

“Me sorprendió cuando me llamó Alejandro (Carrere) para decirme de esta distinción, me llena de orgullo, fue un camino bastante sacrificado y dio sus frutos, lo del promedio fue un plus, para mí lo más importante era terminar la carrera al día”, dijo Franco, en oportunidad de recibir, de mano del decano, la notificación correspondiente a la distinción.