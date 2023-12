Carlos Pereyra y el brillo de su academia de Jiu Jitsu

Carlos Victorino Pereyra y Octavio Pereyra de la Academia de Jiu Jitsu de nuestra ciudad brillaron en el Open Argentina y en el Mundial de Brasil, logrando podios y medallas en ambos torneos.

Octavio Pereyra de 12 años logró la medalla de oro en el Open Argentina, realizando una final con lucha brillante, anotando mas de 10 puntos antes de finalizar con una llave de

brazo espectacular. En este torneo participaron Adriano Tálamo de 17 años, quien obtuvo un tercer puesto y Luciano Cassino, de 18 años, quien cayo en la primera lucha por un pequeño error que le costó caro, son dos jóvenes atletas de mucha proyección en la disciplina

Por mi parte, XXX repitió lo que había hecho el año pasado, quedando en el tercer lugar per en una categoría de mas peso. Tras esta competencia, participó en San Pablo, Brasil, de Mundial de la disciplina. Llegar ahí «fue con mucho sacrificio, realizando rifas, apoyado en la solidaridad de la gente, que le permitió estar presente». A esto se suma el gesto de su hija que se oreció a vender «la moto que le regalé para los 15 años, pero me hizo prometer que sería bicampeón mundial, y el apoyo se siempre de mis viejos y mis hermanos».

XXX cuenta que «la competencia fue desde el 23 al 26 de noviembre. Luché el 24 después del medio día en mi categoría; en semifinal fue contra un luchador de una academia muy reconocida en Brasil. Íbamos muy parejos hasta que logré invertir una posición y pasar al ataque, obteniendo la victoria 7 a 0. La final fue contra Tiago Leme, de otra academia muy reconocida de Brasil. A poco del final logré dar vuelta el trámite y quedarme con la victoria y el oro, sumando mi segundo título mundial, esta vez en categoría hasta 70 kg». En la categoría Absoluto llegó a la final dando ventajas, cayendo en la final

Por último, XXX agradece a «todos los que aportaron su grano de

arena, mis amigos, compañeros, mis alumnos de la academia Nova Uniao TeamCdelU, mi familia completa, que me hicieron llorar en la Terminal cuando me recibieron, a la

mejor nutricionista Virginia Acevedo, de Bs. As, la licenciada Laura Malaver que desde

Buenos Aires me sigue dando consejos, asistiendo y fue mi profesora para mi certificación

para ser ”Entrenador de Deportistas de combate”, mi profesor y gran amigo Javier

Paternesi de Nova Uniao de Luján y su profesor Pablo Heredia. Al Doctor

Parra, que me operó hace unos meses y me dijo que para noviembre llegaría mejor

que antes. Gracias a Dios y mi padre, Carlos Misael Pereyra, al que recuerdo apuntando al cielo y dedico mis mas duras batallas.

Por último, XXX mostró su orgullo por «mi ciudad Concepción. Mi Academia se encuentra en la ciudad hace 2 años, dirección Gaucho Rivero 124, mis alumnos hay días que me odian porque los mato entrenando, pero ya están convencidos que ese es único

camino, son pocos a la fecha pero de calidad».

Logros:

12 medallas de oro, 9 de plata y 6 de bronce

Campeón Mundial Jiu Jitsu CBJJE 2022 y 2023, sub campeón Absoluto 2023; campeón Open Argentona 2021 y campeón sudamericano 2022.