Tenemos o no tenemos? Serias dudas para el pago de aguinaldo y sueldos

El gobernador electo de Entre Ríos dijo que “No tenemos la totalidad de recursos para pagar sueldos y aguinaldo” y sostuvo que los recursos tampoco alcanzarían para pagar “la deuda en dólares que dejan en la provincia”. Responsabilizó a Sergio Massa y a la gestión de Bordet por la situación fiscal de la provincia.

Por su parte Bordet garantizó pago de sueldos y aguinaldo y dijo “Entrego una provincia ordenada”, agregando que “Es un hecho inédito porque será la primera vez que, en un traspaso de mando, se deja un fondo de ahorro, de 47 millones de dólares para el gobernador que viene”.

Tras recibir este martes los diputados nacionales electos sus diplomas en Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Gustavo Bordet (en funciones como gobernador hasta el 10 de diciembre) dijo “Es un momento muy emotivo porque es el comienzo de una nueva etapa y la finalización de otra, que ha sido muy intensa y que asumí y viví con mucha pasión y dedicación para llevar adelante a la provincia”.

“Vamos a defender los intereses de Entre Ríos, que es para lo que los entrerrianos nos eligieron; porque nuestro frente, en la categoría de diputados nacionales, se impuso por más de tres puntos de diferencia sobre nuestros inmediatos oponentes y esto también nos da la posibilidad de integrar un bloque que representa la primera minoría en la Cámara de Diputados”, explicó.

Por su parte, Frigerio (gobernador electo de Entre Ríos), advirtió que tendrá dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo, del sueldo de enero y de la deuda en dólares de la provincia, y responsabilizó a la gestión de Gustavo Bordet y al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, por la delicada situación fiscal.

“Todas las provincias estamos en una situación muy parecida. Acá hay un problema importante, que surge más allá de las administraciones provinciales, y tiene que ver con la decisión del oficialismo durante la campaña de hacer política con recursos provinciales”, expresó Frigerio durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

El gobernador electo se refirió a la reforma del impuesto a las ganancias impulsada por Massa: “Esa baja de impuestos afectó a la coparticipación, lo que implica que a todas las provincias nos falta una masa salarial, y eso nos complica el pago de sueldos y del aguinaldo. En nuestro caso, además, tenemos un vencimiento de deuda en dólares. Por estos motivos, en gran parte del país estamos con una gran preocupación respecto a la cuestión financiera y fiscal”.

“Este es el daño que dejaron las medidas proselitistas que se tomaron a costa de los recursos de las provincias y, además, son consecuencia que, en algunas provincias, como la mía, no había ahorros ni recursos para afrontar esta situación. Además, estas provincias acompañaron aquellas medidas que claramente afectan sus recursos”, afirmó.

En ese sentido, señaló: “Según me cuentan los funcionarios de la provincia, hoy los recursos para el pago del aguinaldo no están, así que va a depender mucho de la recaudación de diciembre”. Fuente El ONCE