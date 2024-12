Perro atacó y mordió en el rostro a una niña de solo 5 años

La madre de una niña de solo 5 años de edad, radicó la correspondiente denuncia tras haber sufrido su pequeña hija un grave incidente con un perro, que la atacó y mordió en el rostro. La menor sufrió lesiones en su cara y milagrosamente no tuvo consecuencias más graves.

La pequeña Renata estaba el pasado martes minutos antes de las 19 horas, con su abuelo en la academia de taekwondo que queda sobre calle Mitre al 800, al lado de la casa donde se encontraría el perro que la atacó.

El can se abalanzó sobre la niña y la mordió en el rostro debajo del ojo izquierdo, por lo que de manera inmediata fue llevada al hospital, donde la suturaron y aplicaron los medicamentos del caso.

Su madre (Sofía) en diálogo con 03442 dijo que tras salir del nosocomio fueron a la vivienda de calle Mitre 881 a hablar con el dueño del perro que “es muy agresivo y está suelto en la vereda”, señaló.

Muy dolida y molesta, sin contar la preocupación por lo que pudiera suceder si no se toman medidas, dijo “Los dueños y se nos rieron en la cara diciendo que hagamos lo que queramos con el perro, que el perro no era de ellos pero que lo entraban y cuidaban porque si no era peor que esté suelto, afirmando que era agresivo. Me dijeron que no se iban a hacer cargo porque el perro se les había agregado, pero mientras hablábamos tenían el perro adentro de la casa”, contó Sofía.

La madre de Renata dijo que los dueños del perro cortaron la conversación diciendo que “si queríamos matar al perro, que lo hagamos”.

Este suceso que tuvo como víctima a una nena de 5 años, a la que le dieron seis puntos abajo del ojo, no pasó a mayores solo por milagro, pero sin lugar a dudas, si no se adoptan los cuidados pertinentes, le puede pasar a cualquiera y con mayor gravedad, ya que al lado está la academia de taekwondo donde entran y salen niños todo el tiempo.

“La denuncia ya está hecha, y lo único que esperamos es que el perro no esté más suelto. Mi hija está bien pero con un susto muy grande, Queremos que esto salga a la luz para ev itar males mayores”, finalizó