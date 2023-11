Prisión preventiva para violento sujeto con antecedentes penales

Se realizó en el Salón de Audiencias de la OGA, presidida por el juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Díaz, la audiencia a solicitud de la fiscal auxiliar, doctora Lara Prescia, en la cual se trató la situación procesal de Ricardo Cabilla (Alias Riki), imputado de » S/ amenazas calificadas y resistencia a la autoridad en concurso real entre si».

Cabilla, representado por el doctor Agustin Ostolaza, está acusado de un hecho ocurrido el día 28 de octubre cerca de las 19:30 horas, oportunidad en la que personal de Comisaría Primera se constituyó en el Barrio Mosconi, sobre calle 10 del norte, e ingresando al pasillo del sector D, vecinos manifestaron que Ricardo Cabilla se encontraba profiriendo amenazas exhibiendo un arma blanca.

En ese momento el violento individuo se asomó por la ventana del departamento de su madre, vociferando “De acá nadie me va a sacar. Me van a sacar muerto. El que me quiera venir a sacar acá lo voy a matar«, a la vez que raspaba una cuchilla que mantenía en su mano contra la pared.

Tras estas amenazas, Cabilla comomenzó a bajar las escaleras al tiempo que le manifestaba reiteradamente a su hermano Jonathan Cabilla «a vos te voy a matar» y que «al primer milico que se le acercara lo mataría», empuñando la cuchilla en su mano derecha, haciendo caso omiso a la orden de los uniformados quienes le pedían que se calme.

Ante la violenta actitud, los agentes realizaron un primer disparo al aire con munición posta de goma a fin de amedrentarlo y frenar la agresión, pero no obstante esto, Cabilla se abalanzó hacia un oficial con fines de agredirlo, ante lo cual los uniformados realizaron un segundo disparo intimidatorio que impactó en sus rodillas, ingresando el nombrado nuevamente al departamento donde continuó con su accionar agresivo y gritando a los presentes, arrojando el cuchillo momentos después al llegar apoyo de Policía Motorizada, tras lo cual fue aprehendido en el lugar.

El hecho se encuadra en “Amenazas calificadas y resistencia a la autoridad”, en concurso real entre sí, y ante las evidencias recolectadas, la Fiscalía sostuvo que existían riesgos procesales, agregando que este individuo tiene un legajo en trámite en el Juzgado de Familia y tuvo una exclusión del hogar, la que nunca cumplió.

Por otra parte, la doctora Prescia, señaló que el imputado ha tenido dos condenas de cumplimiento efectivo, por lo que solicitó la Prisión Preventiva por el plazo de60 días, ya que es necesario proteger las declaraciones de los vecinos y familiares.

A su turno, el Defensor Dr. Ostolaza, manifestó que no está de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía, por lo que solicitó se impongan medidas restrictivas respecto de los familiares.

Oídas las partes, el juez resolvió disponer la prisión preventiva del imputado, en orden los delitos de Amenazas Calificadas y Resistencia a la Autoridad por el plazo requerido, por lo que este debía ser alojado en dependencias de la Comisaría Primera de ciudad por los primeros treinta días y luego se tramitará su cupo en Unidad Penal.