Juan Ruiz Orrico: Proyecto de ciudad 2023 – 2027

Después de 36 años de un mismo gobierno, han abandonado el espacio público, proliferan los mini basurales por toda la ciudad y ha crecido la delincuencia. La iluminación y el mal estado de las calles es otro aspecto notorio del desgobierno, la obra pública se realiza sin ningún tipo de planificación y después de casi 40 años no han podido resolver el tema de los efluentes cloacales que se siguen tirando crudos, al Río Uruguay.

Además de esto, reina el caos administrativo en la Municipalidad, hace 5 meses se sustrajeron 25 millones de pesos de las cuentas de la municipalidad, y aún no tenemos ningún responsable. El sistema de transporte público urbano es deficiente, la política habitacional muestra muchísimas viviendas sin terminar hasta con el 90% de avance de obra, pero en realidad apenas llegan a un 30%.

El sistema de empleo público municipal también es problemático, acomodar a parientes y amigos ha sido una constante. Quienes gobiernan hoy, tienen en sus filas al ex Gobernador Uribarri, condenado por corrupción, y están vinculados al caso de los contratos truchos en la Legislatura de la Provincia.

PROPUESTA:

Te propongo y te invito a que vayamos por la Concepción del Uruguay del futuro, trabajando desde los barrios, mano a mano con la gente, tomando las decisiones de manera participativa y con acceso a la información pública. Creemos que el camino es con una ciudad tecnológica, que cuide el medio ambiente, que priorice la educación, que fomente el turismo, siempre en marco del respeto, la convivencia y buscando la sinergia entre todos los factores de desarrollo.

Pero queremos también una ciudad segura, que cuente con una central de monitoreo en tiempo real con patrullas municipales y una aplicación para el celular. En nuestra ciudad han aumentado considerablemente los hurtos, robos, arrebatos, delitos que muchas veces no se denuncian. Por eso creemos que el municipio se tiene que poner al frente de la seguridad urbana, a la que la actual gestión le ha dado la espalda.

Obras y Servicios Públicos

El servicio de recolección de residuos en la ciudad, es un desastre. La recolección diferenciada que hacen los vecinos es un sinsentido porque los mismos se mezclan en los camiones. La disposición de los residuos es mala, y el basural a cielo abierto no está siendo controlado.

La pavimentación de las calles no ha sido satisfactoria, ya que se han roto al poco tiempo. Creemos que antes de pavimentar las calles, se deberían arreglar las existentes, así como la ampliación de las redes de cloacas, gas y agua. La política de espacios públicos y la planificación urbana también son factores muy importantes para nosotros, por eso hemos proponemos la creación de un parque lineal sobre las vías del ferrocarril.

Cultura, Educación y Turismo

Desde Juntos por Entre Ríos, pensamos que el turismo es uno de los grandes factores de desarrollo que tenemos en concepción y para eso planteamos la revalorización del centro histórico de la ciudad, con la posibilidad de semipeatonalizarlo, esto implica la convivencia de los peatones con los vehículos en las inmediaciones de Plaza Ramírez y aporta a los atractivos turísticos locales, históricos, culturales y gastronómicos.

Es una contradicción que haya 800 millones para realizar una megaobra como el centro cultural pero que no haya nada para arreglar la Casa de la Cultura, proponemos crear un circuito turístico que pueda vincular los museos con los atractivos naturales como las playas y balnearios. Con respecto al deporte, queremos incentivar las actividades deportivas, haciendo hincapié en los jóvenes y promoviendo el uso de la infraestructura deportiva existente en la ciudad, extendiéndola a toda la ciudadanía.

Concepción del Uruguay debe volver a ser un polo educativo a nivel regional y de conocimiento a nivel nacional, vinculando lo público con lo privado. Proponemos la “Ciudad de la cultura y del turismo los 365 días del año”, un programa turístico de desarrollo público – privado que implique la puesta en valor de las playas y demás recursos naturales del borde costero así como recursos termales. También proponemos que la Fiesta Nacional de la Playa de Río, vuelva a Banco Pelay y proponemos crear un Ente Municipal de Carnavales, para poder trabajar en conjunto con las comparsas y la gente que ama el carnaval y que cree que es parte fundamental de nuestra identidad.

Ambiente y Salud

Nosotros queremos una ciudad limpia y ordenada, y para eso tenemos que avanzar en una recolección adecuada, porque el estado tiene que predicar con el ejemplo. También debemos avanzar en la diferenciación en origen, para poder reciclar, usando la parte orgánica como compostaje y dejando la parte reciclable para aquellos que se dediquen al reciclado y una mínima parte que vaya a disposición final.

El basural a cielo abierto es un modelo que casi no existe más en el mundo y por eso necesitamos una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que funcione correctamente. El primer paso para la mejorar la salud, es vivir en un ambiente sano y hoy están todos los cursos de agua contaminados y tenemos serias deficiencias en el acceso al agua potable. Tenemos que promover una vida saludable, ampliar los horarios de los centros de salud, digitalizar el sistema sanitario y contar mediante las nuevas tecnologías, con un mapa epidemiológico que nos permita contar con información de lo que sucede en distintos puntos de la ciudad.

La salud mental también va a ser una prioridad a atender, así como dos aspectos fundamentales de la salud: el tratamiento odontológico y el tratamiento oftalmológico desde los centros de salud municipales. También proponemos una ciudad verde, un parque lineal que corte transversalmente la ciudad y mejorar el servicio de agua potable como ya hemos dicho.

Mensaje Final

Independiente de la crisis que estamos atravesando, crisis en valores, decadencia institucional, a la cual nos ha llevado el kirchnerismo, puedo decir que soy optimista. Recorremos los barrios todos los días y charlamos con los vecinos, por eso creo que vamos a salir adelante y vamos a hacer de Concepción del Uruguay, la ciudad más importante de Entre Ríos, en base al trabajo de nuestra gente, en base a la investigación, al turismo, al desarrollo, a las nuevas inversiones y a la planificación urbana para tener una ciudad que deje de crecer de manera anárquica. Vamos por una ciudad que mire hacia el río, que mejore sus servicios públicos, arreglo de las calles y cuestiones básicas que hoy no se han logrado, estoy convencido que con Rogelio Frigerio, lo vamos a lograr.