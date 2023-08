La UCR denuncia fraude electoral en Pronunciamiento, departamento Uruguay

El Comité del Municipio, Comité Departamental y el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical denuncian públicamente maniobra claramente preparatoria de fraude electoral en la localidad de Pronunciamiento, en nuestro Departamento Uruguay Provincia de Entre Ríos. –

El comunicado enviado a la prensa dice : «Ya en elecciones anteriores, hemos podido ver como al padrón electoral de aquella localidad se ha visto injustificadamente engrosado con la incorporación de ciudadanos domiciliados en ciudades vecinas y que «trasladan» de manera ficticia su domicilio al solo efecto de obtener un carnet de conductor, que la Municipalidad otorga con excesiva liberalidad especulando con que esa «atención» habrá de ser retribuida con el voto de ciudadanos que en realidad no son vecinos de Pronunciamiento y, por tanto, de no mediar tal fraude, no debieran encontrarse habilitados para elegir las autoridades de esa ciudad.-

Pero en el nuevo padrón provisorio, confeccionado por la justicia electoral para las elecciones del próximo 13 de absolutamente desconocidas en la zona ya que no habitan ni habitaron nunca en la localidad ni, probablemente, en nuestra Provincia. El padrón electoral de Pronunciamiento, en el que figuraban 1.072 electores en el año 2.015, ha pasado a contar con 1.635 electores en el padrón actual, es decir, se ha incrementado nada menos que en un 54% (¡¡¡), situación que, por supuesto, no se corresponde con el efectivo crecimiento poblacional.-

En una localidad pequeña, la masiva y fraudulenta incorporación de falsos vecinos al padrón electoral, no puede tener otro propósito que el trampear el resultado de la voluntad real de la ciudadanía local, mediante un proceder que resulta penoso y reprochable a 40 años de recuperada la democracia.-

Semejante acción se encuentra expresamente prevista y reprimida por el art.137 de la ley 19.945 (Cod. Electoral) por lo que, en nombre de nuestro partido político, habremos de concretar de manera inmediata las presentaciones dirigidas a la investigación de los hechos señalados y a la sanción de sus autores y cómplices».-