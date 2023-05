Preocupación por robos a viviendas en zona del Barrio La Rural

Vecinos del Barrio La Rural y Santa Rita, enviaron una nota al 03442 haciendo llegar su preocupación ante distintos robos ocurridos en la zona en perjuicio de viviendas, en algunos casos, mas de un robo a los mismos damnificados.

Natalia (una de las perjudicadas por el accionar de los delincuentes) contó que este jueves volvió a ser víctima de robo por tercera vez en su casa en el último año, ubicada en Celia Torra y 10 del Norte, donde delincuentes saltaron una reja y forzaron la puerta.

“Hicimos la denuncia. Vino la Policía y levantaron rastros, pero no hubo novedades. Somos un grupo de vecinos que queremos presentar nuestro malestar y ver si se pueda hacer visible este tema. Salimos y nos están vigilando. Tenemos rejas en todos lados ya que lamentablemente no queda otra es una pena que no se pueda vivir tranquilos y parece que nosotros somos los presos”, dijo la vecina.

Natalia dijo que esta situación se ve en zonas de calle pública, 10 del Norte, Ruiz Moreno y Celia Torra y el malestar y preocupación va creciendo.

“Es de esperar que de alguna manera se pueda encontrar una solución. Es realmente todo un tema y demanda que se tomen cartas en el asunto”, finalizó.