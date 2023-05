El CGE impulsó acciones en el mes de la actividad física y la salud

En el marco del mes de la Educación Física y la Salud, el Consejo General de Educación (CGE) impulsó diferentes actividades en los 37 Centros de Educación Física (CEF), Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná e instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.

Al respecto, la directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, indicó que “en la actualidad la Educación Física llega a una mayor cantidad de estudiantes en nuestra provincia” y añadió que “debemos mencionar además el logro que supone el otorgamiento de horas para la realización de las actividades recreativas, deportivas y saludables en los agrupamientos de escuelas rurales”.

En ese marco, comentó que “se han hecho caminatas, campamentos, bicicleteadas, juegos motores, encuentros deportivos, senderismo, juegos cooperativos, charlas que abordaron distintas temáticas en conjunto con instituciones y profesionales del área de la salud en donde se realizó la promoción de entornos escolares saludables libres de sellos, jornadas con deportistas, inicios de ligas interescolares, Entrerrianada en distintos natatorios y el programa Activamente, destinado a adultos mayores”.

Entrerrianada

El programa se lanzó en 2018 en Entre Ríos, con 10 piletas que recibían a 35 escuelas y 2386 estudiantes de toda la provincia. En 2019 incrementó significativamente su impacto con 22 piletas, 130 escuelas y 6560 estudiantes incluidos. En 2020, estuvo interrumpido por la pandemia. Durante 2021 se volvió a implementar de manera progresiva, en 2022 llegó a 2.300 estudiantes y en 2023 a más de 6.000.

El programa se realizó en articulación con organismos gubernamentales, municipios y clubes. El proyecto propone incluir la enseñanza de la natación en las instituciones a través de las clases de Educación Física.

Activamente

Es una propuesta en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que busca estimular las potencialidades en el aspecto motriz, cognitivo, lingüístico y psicofísico de los adultos mayores.

Me activo, me cuido, nos cuidamos

La Dirección de Educación Física del CGE y la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud invitan a participar del concurso Me activo, me cuido, nos cuidamos que busca promover la actividad física, hábitos de vida saludable y generar conciencia sobre su importancia.

En referencia, Nesa manifestó: “Nuestro objetivo es sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de una vida activa, como así también la elección de alimentos naturales, saludables, de estación; para tomar conocimiento sobre los productos industrializados y ultra procesados sobre la Ley de Etiquetado Frontal es pos de mejorar la calidad de vida”.

En otro párrafo se refirió al concurso “para lograr estas metas, este año quisimos ampliar la invitación resignificando la propuesta con los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI)” y agregó que “por este motivo realizamos un trabajo integral en los contextos escolares y desde una perspectiva de derecho”.

Es de modalidad colectiva y colaborativa donde se deben elaborar propuestas o actividades que mejoren los entornos escolares saludables.

Los proyectos serán evaluados por la Dirección de Educación Física, supervisores de Educación Física y la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas no transmisibles. Deben ser enviados a educacionfisica.cge@entrerios.edu.ar, a coordinaciondeecnt@gmail.com o a través del servicio de correo contratado por el CGE desde las direcciones departamentales de escuelas a la Dirección de Educación Física hasta el 31 de mayo inclusive.

El proyecto deberá contar con el trabajo interdisciplinario de la mayor cantidad de áreas curriculares y debe ser desarrollado para ejecutarlo en la comunidad educativa que lo origina. Las propuestas destacadas recibirán material deportivo y educativo para su institución. Los resultados se publicarán en el sitio web del CGE.