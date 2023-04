Narcomenudeo en Basso: Mantienen la prisión preventiva de ambos imputados e irían a un juicio abreviado

Se realizó este viernes la audiencia para tratar la prisión preventiva de María Belén Flores ( alias Belu) de 27 años y de Marcos Antonio Boujón (alias Marcos Flores) de unos 19 años, ambos oriundos de Basavilbaso, acusados de narcomenudeo, quienes están detenidos tras procedimiento realizado en esa localidad u son representados por el doctor Pablo Sotelo, en causa que lleva adelante la fiscal N°3, doctora Gabriela Seró.

La audiencia tuvo lugar ante el juez de Garantías, N° 2, doctor Gustavo Díaz, quien escuchó atentamente los alegatos de partes, en el cual la fiscal señaló que ya ese está llegando al final de la IPP, restando solo algunas de las diligencias y que las partes ya habrían acordado ir a un juicio abreviado, con penas de cumplimiento efectivo, razón por la cual se solicitaba la continuidad de la prisión preventiva de ambos acusados.

Cabe destacar que en el caso de Flores, se encontraba detenida en un domicilio prestado de la ciudad de Basavilbaso, donde está alojada con sus cuatro hijos menores, que van desde los 4 a los 12 años de edad, en tanto que Boujón, permanece en la Unidad Penal de Concordia.

Concedida la palabra a la Agente Fiscal, sostuvo la necesidad de mantener la prórroga de la Prisión Preventiva, indicando que el gabinete científico de Policía Federal ha dado positivo al material secuestrado, que ha sido de máxima pureza en la cocaína, sin estirar, se ha acreditado con la pericia que el material es cocaína, se ha acumulado otro Legajo vinculado al robo de un estéreo donde se encontró estupefaciente en una cantidad importante, acreditando lo aquí investigado y acreditado su conexión entre distintas personas en Basavilbaso en esta IPP, y asimismo en cuanto al relevamiento del material telefónico está en proceso, de los secuestrados en domicilios de Flores y Boujón, se ha practicado acta de constatación en el celular de la remisera M, ya que era quien repartiría como delibery, entre domicilios de Flores y González. También recordó que en el domicilio de la mujer se secuestró un arma apta para el disparo, resaltando además que testigos recibieron amenazas desde la detención de estas personas, otra razón para mantenerlos en detención, solicitando 40 días de prórroga en el caso de Boujón y 90 para Flores.

A su turno el defensor no se opuso al pedido fiscal, pro solicitó que por cuestiones de salud de los menores, se disponga el traslado de Flores al domicilio propio, ya que la casa en la que está, es muy húmeda y los chicos están sufriendo las consecuencias en su salud.

Oídas las partes, el juez Gustavo Días, hizo lugar a la prórroga solicitada y ordenó el traslado de la mujer al domicilio solicitado, bajo advertencia de ser encarcelada si no cumple con las reglas impuestas, en tanto que Boujón, seguirá detenido en la UP3, en orden a los delitos de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, art. 5º, inc. c).