Lanzan la tercera edición del Programa de Incentivo para Inversiones Turística de Pequeños Prestadores

El Programa de Incentivo para Inversiones Turísticas de Pequeños Prestadores del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, al que adhiere la Provincia, llega a su tercera edición. La convocatoria estará abierta por una semana, desde este lunes 13 hasta el lunes 20 de marzo inclusive.

El monto mínimo de aportes no reembolsables será de 500.000 pesos.

Lineamientos generales

Cada prestador no podrá obtener más de un aporte no reembolsable por convocatoria, así como tampoco podrán coexistir beneficios de varias convocatorias en simultáneo. además. no podrán tener proyectos que no haya sido aprobada su rendición final.

Los pasos que seguirán comienzan con la convocatoria que va del lunes 13 de marzo hasta el lunes 20; luego será la evaluación que culminará con la comunicación hacia los aprobados, el paso 3 será la confirmación que se estima para mediados de abril; luego se hará la capacitación y rendición; la ejecución del proyecto que prosigue de la rendición con 90 días hábiles luego de la transferencia y culmina con la rendición final aprobada.

Categorías

En cuanto a las categorías, para prestadores independientes el monto máximo de aportes no reembolsables es de $1.000.000, con un porcentaje máximo del 80% del monto total del proyecto y contrapartida mínima obligatoria del 20% del monto total del proyecto.

Para pequeños prestadores el monto máximo de aportes no reembolsables es de $2.000.000 con un porcentaje del 70% del monto total del proyecto y contrapartida mínima obligatoria del 30% del monto total del proyecto.

Documentación obligatoria

Para personas físicas:

-DNI del responsable (anverso y reverso)

-Inscripción en AFIP bajo un CLAE turístico.

-Si no tiene CLAE turístico Aval que acredite que se trata de un prestador turístico

-Certificado Pyme vigente (https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrar-una-pyme/certificado-pyme )

-Constancia de Clave Bancaria Uniforme.

-Habilitación municipal y/o provincial.

-Formulario 931, en caso de tener empleados/as a cargo (último mes disponible).

-Documentación complementaria al proyecto (situación inicial y presupuestos)

Para proyecto de inversión: Datos del prestador (TAD); Proyecto de Inversión (TAD) y Cuadro Adquisiciones (Excel a descargar de la web).

Para personas jurídicas:

-Estatuto de la entidad actualizado y su inscripción en el Registro.

-Último acta de designación de autoridades.

-Poder del apoderado, si actúa en representación.

-DNI del representante legal o apoderado-anverso reverso-

-Inscripción en AFIP bajo un CLAE turístico.

-Si no tiene CLAE turístico Aval que acredite que se trata de un prestador turístico

-Certificado Pyme vigente (https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrar-una-pyme/certificado-pyme )

-Constancia de Clave Bancaria Uniforme.

-Habilitación municipal y/o provincial.

-Formulario 931, en caso de tener empleados/as a cargo (último mes disponible).

-Documentación respaldatoria (presupuestos y situación inicial).

Para proyectos de inversión: Datos del prestador (TAD); Proyecto de Inversión (TAD), Cuadro Adquisiciones (Excel a descargar de la web).

Sobre el Programa

El Programa de Incentivo para Inversiones Turísticas de Pequeños Prestadores (InTur) busca promover inversiones en micro y pequeños prestadores que mejoren su oferta de productos y servicios turísticos y fortalecer sus capacidades para la presentación de los proyectos de inversión.

Ediciones anteriores

Los resultados generales del Intur I e Intur II colocan a Entre Ríos como la quinta provincia con más proyectos aprobados en total. En las anteriores convocatorias, la provincia concentró aproximadamente un 6% del total de inscripciones (288 personas), de las cuales 34 fueron seleccionadas por un monto total de 22.7 millones de pesos.

Considerando las dos convocatorias, más del 60% de los proyectos de inversión seleccionados fueron de alojamientos.

Los destinos entrerrianos con mayor cantidad de proyectos aprobados entre las dos convocatorias del Intur I e Intur II; fueron Victoria, Federación, Pueblo Belgrano, Colón y Paraná.

Para más información ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/intur ; Mail de consultas: intur@turismo.gob.ar