18 de marzo un día para batir records

Se cumple este sábado medio siglo de la ráfaga de goles que quedó registrada en el libro Guinness y aún no pudo ser superada. El 18 de marzo de 1973, hace 50 años, el delantero de Independiente, Eduardo Maglioni, le marcó tres tantos a Gimnasia en un lapso casi irrepetible e increíble de 1 minuto y 51 segundos. Fue en Avellaneda, por la tercera fecha del torneo Metropolitano de ese año y semejante prodigio de rapidez y eficacia derivó en una victoria roja por 4 a 0. Y en un record mundial que figura todavía en el Libro Guinness y acaso nunca podrá ser batido. Maglioni comenzó su carrera en las inferiores del Club Atlético Rosario Central de la Provincia de Santa Fe. Luego pasó al Club Atlético Sarmiento de Resistencia, Chaco. Una de sus mejores actuaciones con la casaca aurirroja, fue un partido contra el Santos FC de Pelé, donde Sarmiento empató 1 a 1 con gol de Maglioni. Su actuación, despertó el interés de la dirigencia del Club Independiente de Avellaneda. Jugó en Independiente, entre 1969 y 1973, 135 partidos oficiales y marcó 58 goles. Fue campeón con el club de Avellaneda en los Metropolitanos 1970 y 1971, la Copa Libertadores de 1972 y 1973, la Interamericana y Copa Intercontinental de 1973. En 1972 jugó la final de la Copa Libertadores de América estando desgarrado y convirtió los 2 goles con que Independiente derrotó 2 a 1 a Universitario de Perú. También jugó en Huracán en 1974 y en el Club Atlético Tigre (Primera «B» de 1977).

El 18 de marzo de 1973 se enfrentaron Independiente y Gimnasia de la Plata:

Independiente: Santoro; Commiso, Miguel Ángel López, Sa, Pavoni; Martínez, Montero Castillo, Semenewicz; Balbuena, Maglioni y Mendoza. Entrenador: Humberto Maschio.

Gimnasia y Esgrima: Guruciaga; Gonzalo, Gotfrit, García, Carnevale; Della Savia, Pedraza, Palacio; Pignani, Bulla y Villagra. Entrenador: José Varacka.

Árbitro: Roberto Goicoechea.

Los rojos ganaban con gol del uruguayo Pavoni 1 a 0, a los cuatro minutos de la segunda etapa, Agustín Balbuena sacó un centro desde la derecha, Alejandro Semenewicz la bajó de cabeza y Maglioni, entrando por el medio del área, con una media vuelta de derecha batió a Daniel Guruciaga, el arquero de Gimnasia que esa tarde reemplazaba a Hugo Orlando Gatti. Movió Gimnasia del medio, Pavoni cortó un pase largo de Carlos Bulla a Héctor Pignani por la derecha y casi de primera, le metió el pelotazo a Maglioni que remató de derecha sobre el cruce del zaguero Hugo Gottfrit y volvió a vencer a Guruciaga. Corrían 4 minutos y 35 segundos. Volvió a mover Gimnasia, volvió a perder la pelota en la mitad de cancha y Julio Montero Castillo, encaró por el medio, habilitó a Maglioni que entraba por la derecha y el goleador eludió a Guruciaga y anotó el cuarto gol del Rojo. Corrían 5 minutos y 51 segundos y Maglioni ya era parte de la historia. Para siempre.

El gol más rápido

El 18 de marzo de 1979 y también con Gimnasia y Esgrima como protagonista se bate otro record, en el encuentro el Lobo y Huracán. Ese día se convirtió el gol más rápido en la historia de la Primera División del fútbol argentino.

Su autor fue Carlos Dantón Seppaquercia y lo hizo a los cinco segundos de comenzado el partido. Seppaquercia había hecho su carrera deportiva desde las inferiores de una institución mítica como el Club Social y Deportivo Flandria desde 1972, salvándolo del descenso en 1976, gracias a un golazo que le hizo a Sarmiento, gambeteando a siete jugadores. Pasó por River Plate en 1977, teniendo compañeros de juego de la talla de Leopoldo Jacinto Luque, JJ López, Roberto Perfumo, el Beto Alonso y el Pato Fillol, entre otros. Una lesión lo dejó fuera de juego por unos meses. Luego va a Gimnasia y finalmente a deportivo Italiano en la primero “B”. «Estaba por comenzar el partido y veo que el arquero (Jesús Osvaldo Borzi) estaba marcando la línea de cal, haciendo las rayitas que hacen los arqueros para orientarse en el área, conversaba con (Jorge) Carrascosa, dio dos pasos más adelante, cerca del punto penal, y seguían hablando. En ese momento, le digo al Tano García Ameijenda: ‘Mirá cómo está paveando el arquero, está distraído, tócamela que pateo’. ‘¿Cómo vas a patear de acá? Tómatela’, me respondió. Lo convencí y nos paramos al revés. Yo siempre era el primero en tocarla, pero esta vez le pedí que me la diera a mí. Me la tocó para el lado derecho y le pegué de una», contó en una antigua entrevista con Infobae. “Tuve la suerte de que entrara tocando el travesaño. Salió lo que tenía que salir. Fue un lindo día para mí, no tanto para el equipo porque fue un empate 1-1, pero quedó grabado por el gol que me tocó hacer, de media cancha, rápido». Carlos Babington anotaría el empate para Huracán.

Ese día el equipo Tripero formó con: Enrique Vidallé; Víctor Esquivel, Jorge Pellegrini, Osvaldo Gutiérrez y Alberto Alí; Eduardo Solari, Avelino Verón y Antonio García Ameijenda; Osvaldo Cerqueiro, Carlos Seppaquercia y Juan Miguel Tutino.

