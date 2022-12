Juguetería Nacional: Moderadas expectativas por la temporada de fin de año

Revisar y respetar las edades sugeridas en el packaging del juguete. La clasificación por edad no hace referencia la inteligencia del niño/a sino que es una guía basada el desarrollo de los chicos a una edad determinada teniendo en cuenta las características específicas del juguete. Recomendamos elegir un juguete que sea adecuado a la edad e intereses de los niños/as. Si un juguete es para una edad más avanzada, se van a frustrar y, si para menores a la edad del usuario, se va a aburrir. Los peluches tienen que ser apropiados para cada edad. Para los más chicos deben tener los ojos y narices con doble bordado para que no se desprendan y para los más grandes, las costuras deben ser reforzadas para soportar un juego más dinámico y fuerte.

Además, los peluches pueden estar expuestos a una fuente de calor si se juega con ellos cerca de una estufa o de una cocina por lo que deben contener propiedades tales para inhibir la propagación de una llama y poder contar con el tiempo suficiente para soltar el juguete y que no se produzca un accidente por quemadura. A continuación, se puede observar a la izquierda un producto que no cumple con los requisitos del ensayo de inflamabilidad (se incendia rápidamente) y otro a la derecha que cumple con el mismo (al no propagarse la llama rápidamente) (ver fotos a parte)

Evitar los juguetes con puntas afiladas, bordes afilados o rebarbas, especialmente para los niños más pequeños. Los juguetes certificados están sujetos a normas de seguridad que limitan el nivel de sonido y el impacto potencial en la audición. Igualmente, recomendamos elegir un juguete que tenga control de volumen. Comprar en un punto de venta legal como una juguetería confiable. No comprar juguetes en otros lugares como ferias, saladitas y/o venta ambulante. Este tipo de espacios no ofrecen juguetes que cumplan con la norma técnica de seguridad.

Por ejemplo, un juguete a pila no certificado, puede ser muy riesgoso porque se puede salir la pila del compartimiento. Para poder graficar el peligro de ingerir una pila tipo botón, se puede realizar un experimento envolviendo una pila en una feta de jamón, que representaría el tejido blando como la garganta o intestinos de un niño o niña.

Al cabo de unas horas, se puede notar cómo la pila comienza a desprender sustancias extremadamente tóxicas para el organismo. Este fenómeno se produce al estar en corto con el tejido húmedo de la feta del jamón y se maximizaría si estuviera expuesto a 37º C (temperatura del cuerpo).

Como puede observarse, en menos de dos horas, la pila desprendió elementos tóxicos en las paredes del sistema digestivo, provocando dos tipos de lesiones: una por descarga eléctrica y otra por ataque químico en ambas superficies al reducirse por estar en corto, sulfatando la carne.

SEGURIDAD EN LAS COMPRAS ON LINE

La Navidad está muy cerca, y con el poco tiempo disponible entre el trabajo y las colas en los locales, cada vez más personas optan por hacer sus compras de manera online.

Desde la CAIJ recomendamos tener cuidado con las falsificaciones en algunos productos que se venden en las plataformas o marketplaces. Esta situación resulta alarmante porque los juguetes falsificados ingresados por contrabando pueden afectar de manera directa a los niños y niñas por no cumplir con las normas de seguridad y no estar certificados. A modo de ejemplo, un estudio realizado por Red Points, concluye que el 90% de los padres piensan que Amazon es un proveedor fiable aunque más del 60% de ellos, tiene muy poca confianza en identificar si la oferta online es falsa o no.

Para comprar de forma segura, recomendamos contemplar estos pasos: