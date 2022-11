Logia Jorge Washington – su bicentenario

La logia Jorge Washington – N° 44, fue fundada en Concepción del Uruguay en el año 1822, al años siguiente de la muerte de Pancho Ramírez y la disolución de la República de Entre Ríos, en el período que Lucio Mansilla ejercía el gobierno provincial. En la francmasonería, la logia es la organización básica, compuesta al menos por un número mínimo de maestros. El término también alude al espacio físico en el que se reúnen los miembros, llamados hermanos. La masonería establece que el origen de la palabra desde el punto de vista etimológico, proviene del griego λóγος (logos): ‘defensa, argumentación, verbo, palabra’, en el sentido de que en estos lugares de reunión se habla o se transmite enseñanza a través de la palabra. “La logia local ‘Jorge Washington’ – expresa Pablo Schvartzman en el Diario “La Calle” de Concepción del Uruguay, del 14.07.1998-, fue fundada en el año 1822 por el coronel Juan Florencio Perea, siguiendo instrucciones del entonces gobernador de la provincia coronel Lucio Norberto Mansilla, y se conservan algunas cartas referentes a la fundación y actividades que en ella se cumplían, la más antigua de las cuales lleva fecha 29 de agosto del citado año. José Joaquín Montero Urquiza, adquirió el terreno, en el cual se construyó el Templo en calle 8 de junio entre Urquiza y 25 de Mayo, a Felipe R. Galán, residente en Paysandú, En la escritura se deja constancia que la compra se hacía “con dinero de los miembros de la logia Jorge Washington”. Algunos de sus miembros participaron de la fundación de entidades o asociaciones tales como la “Asociación Educacionista la Fraternidad”; Cooperadora del Hospital; Asocición Francesa; Mutual Italiana de Socorros Mutuos “La Benevolenza”, entre otras. Tal como lo indica la revista “La ciudad” el 29 de agosto de 2019.

¿Quién fue Jorge Washington?

Vivió entre 1732 y 1799. Nació en el seno de una familia acomodada de origen inglés, establecida en América desde mediados del siglo XVII en Wakefield, Westmoreland, Virginia. Huérfano a corta edad, fue amparado por su hermano Lawrence, recibió una educación elemental y a los 14 años reveló interés por la carrera de las armas. Cursó estudios en colegios rurales. De niño brilló por su gran afición deportiva. Serio, introvertido y metódico, también destacaba por su espíritu decidido. Fue inspector oficial del condado de Culpeper desde el año 1749. En 1753 fue ayudante del distrito sur de Virginia. Fue encomendado para transmitir el ultimátum a las tropas francesas para que cesaran sus incursiones en el valle del río Ohio. Siguió con su carrera Militar, comandando la protección a los trabajadores que levantaban un fuerte en los horcajos del río Ohio. Fue derrotado por los franceses en Fort Necessity. En agosto de 1755 fue elegido para comandar el regimiento de Virginia. Tras la muerte de su hermanastro mayor Lawrence, hereda la plantación familiar de Mount Vernon. Se casó en 1759 con una viuda propietaria de un gran terreno llamada Martha Custis, aunque su gran amor fue Sally Cary, una mujer idealista, permanentemente a su lado en la causa por la Independencia, pero estaba casada con su amigo George Fairax. Fue elegido miembro de la cámara baja de Virginia en 1758, donde estuvo 17 años, y también fue juez de paz del condado de Fairfax. En 1775, el Congreso le nombró comandante en jefe del recién creado Ejército Continental, entre sus éxitos militares podemos contar la expulsión de los británicos de Boston, aunque luego sería derrotado en Nueva York, pese a la derrota acampó durante dos años con su ejército alrededor de Nueva York. Luego sus tropas serian reforzadas por franceses y lograrían la victoria final que llevaría a la Convención Constituyente de 1787 que presidió. Su asistencia a la Convención Constitucional y su apoyo a la ratificación de la Constitución tuvieron mucha importancia para las convenciones estatales de 1787 y 1788 que lo convirtieron en el principal candidato para la presidencia de Estados Unidos. Fue elegido primer presidente de E.E.U.U. en 1788. Considerado héroe nacional, el gran forjador de la independencia y del Estado, se retiró en 1797 a Mount Vernon, donde falleció el 14 de diciembre de 1799.

Jorge Washington fue iniciado, en 1752, en la Logia Fredericksburg, Virginia, y las actas, aún en existencia, presentan las siguientes entradas en el tema. La primera entrada dice así: «Noviembre 4 de 1752. Esta tarde el Sr. Jorge Washington fue iniciado como Aprendiz Masón, «recibo de fecha de la entrada, abonando a £23s., fue reconocido, Compañero y Maestro el 3 de Marzo y el 4 de Agosto de 1753. En Marzo 3 del año siguiente, Actas: «El Sr. Jorge Washington» registra su ascenso al grado de Compañero; y en Agosto 4, del mismo año, 1753, el expediente de las actas de la tarde indican su exaltación al grado de Maestro.

Miembros Ilustres

He aquí algunos de los ilustres prohombres que han honrado la Masonería Argentina desde la Respetable Logia «Jorge Washington»:

JUSTO JOSÉ DE URQUIZA (1801-1870)

Nació en el Talar del Arroyo Largo, hoy Arroyo Urquiza el 18 de octubre 1801. Cursó sus estudios primarios impartidos por sacerdotes, posteriormente ingresó al Colegio San Carlos en Bs. As. Regresó a Concepción del Uruguay donde ejerció desde 1819 diversas actividades comerciales. Se suscribió al Partido Federal y fue elegido Diputado Provincial en 1826. Varios proyectos de su autoría revistieron singular importancia, mereciendo destacar entre ellos el auspicio del fomento a la educación, se aprobó un decreto que establecía la construcción en cada villa de la provincia y en los pueblos de un edificio escolar y la contratación de maestros idóneos para la enseñanza. En 1841 fue elegido gobernador de Entre Ríos y a partir de ese comienza a mostrar sus dotes de estadista, reelecto en diciembre de 1845. La ruptura entre Urquiza y Rosas se produjo en 1851 con «El Pronunciamiento». En Caseros, el 3 de febrero de 1852, venció a Rosas. Urquiza se dedicó, a partir de ese momento, a la tarea de lograr la Organización Nacional. Representantes de las provincias argentinas se reunieron en el Congreso de Santa Fe y redactaron la Constitución Federal de 1853. La mayoría de las provincias la aceptó y en 1854 Urquiza comenzó su período presidencial de seis años como primer presidente constitucional de la Confederación Argentina. Como presidente, firmó un Tratado de Paz con España (1860) por el cual ésta reconocía la independencia Argentina cerrando así el proceso revolucionario iniciado el 25 de mayo de 1810. Por sus esfuerzos, la instrucción pública, el comercio, la producción, la industria, las ciencias y las artes, los transportes y las comunicaciones recibieron un extraordinario estímulo y el progreso llegó a todas las provincias; el problema de incluir a Buenos Aires en la Confederación parecía estar acercándose a la solución de 1859. En la batalla de Cepeda, el 23 de octubre de 1859, el presidente Urquiza derrotó a las tropas de Bs. As., comandadas por Bartolomé Mitre. El de noviembre de ese mismo año se firmó el Pacto de la Unión Nacional en San José de Flores por el cual Bs. As., sería incorporada a la Confederación. En 1860 Urquiza fue sucedido en la presidencia por Santiago Derqui y otra vez fue gobernador de Entre Ríos (1860-1864). Continuó con sus esfuerzos para completar la reintegración de Bs. As., a la Confederación. El 21 de julio de 1860 en la Tenida Magna de la Unión Nacional, el Gran Comendador Fundador Dr. Roque Pérez, le otorgo el grado 33 junto con Derqui, Mitre, Sarmiento y Gelly Obes. El 17 de septiembre de1861 durante la presidencia de Derqui, Mitre -gobernador de Bs. As.- y Urquiza -comandante en Jefe de la Confederación-, se encontraron en la batalla de Pavón. El triunfo de Mitre en Pavón obedeció a la retirada de Urquiza luego de haber ganado el campo de batalla; retirada que se debió, según algunos historiadores como Martín Lescano, a un compromiso masónico contraído en la histórica tenida de agosto de 1860. Urquiza, iniciado en la Logia Jorge Washington en 1847, fue Venerable Maestro y en 1863 se lo nombró Miembro Honorario de la misma por moción de Idelfonso Medina ya que Urquiza se había afiliado a la Augusta y Respetable Logia «Confraternidad Argentina» Nº 2, la misma de Mitre. En febrero de 1870, el presidente Sarmiento visitó a Urquiza en su palacio de San José y el 11 de Abril de 1870, las fuerzas de López Jordán lo asesinaron.

SALVADOR MARÍA DEL CARRIL (1798-1883)

Nacido en San Juan. Jurista y estadista. Educado en el Colegio de San Carlos en Córdoba; discípulo del deán Funes, recibió su título de doctor en 1816. Fue periodista, funcionario en el Ministerio de Hacienda en Bs. As., Gobernador de San Juan. Promulgó la constitución provincial “Carta de Mayo”, basada en las nuevas ideas liberales inglesas, muchas de las cuales fueron, más tarde, incorporadas a las constituciones de Rivadavia y a la de 1853. Ministro de Hacienda de Rivadavia. Se unió a Urquiza en su lucha contra Rosas; después de Caseros, Del Carril permaneció con la Confederación, siendo delegado en el Congreso Constituyente y rubricando la constitución

«En una Tenida celebrada el 22 de mayo de 1853, se reunieron en el templo de la Logia -Jorge Washington-, junto al Hermano Urquiza, los Hermanos Del Carril, Gorostiaga y Zapata, para celebrar el feliz término de la sanción de nuestra constitución» – pag. 359, separata La Logia «Jorge Washington» de Concepción del Uruguay, E. R.; Alcibíades Lappas; Bs. As. 1970”

Se lo designó vicepresidente de la Confederación Argentina., después de ello, Del Carril fue nombrado Ministro de la Corte Suprema en durante la presidencia de Bartolomé Mitre, siendo su presidente desde 1870 hasta su retiro de la vida pública en 1877.

ALEJO PEYRET (1826-1902)

Francés de origen, llegó al país en 1852. Fue profesor del Histórico Colegio de Concepción del Uruguay, donde se destacó por sus condiciones didácticas y sus amplios conocimientos. Dicto cátedra en la universidad de Buenos Aires, se caracterizó por la orientación liberal y anticlerical. Fundador de la Colonia San José, por encargo del general Urquiza, desarrollando una labor extraordinaria. Introdujo nuevos sistemas de vida, de cultivo y de cría. Fue uno de los fundadores de «La Fraternidad», internado que vino a suplir la eliminación de las becas a los internos del Colegio, por parte del gobierno de Roca; como así también fundador de la Biblioteca Popular. Periodista, Director general de Tierras y colonias. Iniciado en Francia, actuó en el seno de la Logia Jorge Washington desempeñando diversos cargos. Autor del almanaque masónico de 1885 y de numerosos trabajo, varios de ellos publicados por su hijo, otros que aún permanecen inéditos.

ONESIMO LEGUIZAMON (1837-1886)

Jurisconsulto y escritor argentino (1837-1886). Fue un ilustre hijo de Entre Ríos. Nacido en Gualeguay. Era hijo del coronel Martiniano Leguizamón, que sirvió a las órdenes de Justo José de Urquiza, y de doña Paula Rodríguez, emparentada con Francisco Ramírez, y hermano de Honorio Leguizamón y Martiniano Leguizamón. Tras cursar el Colegio Histórico se doctoró en jurisprudencia, teniendo por padrino de tesis, sobre los derechos hereditarios de los hijos extra matrimoniales, al Dr. Dalmasio Vélez Sarsfield. En Concepción del Uruguay ejerció la abogacía, dictó cátedra y actuó en política. En Buenos Aires fue catedrático de la Universidad homónima en Derecho Internacional, ocupó cargos tales como Diputado Nacional, Ministro de Justicia Culto e Instrucción Pública del Presidente Avellaneda, y a partir de 1877 ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Colaborador de Sarmiento, llego a generar la envía de este, presidio el Congreso Pedagógico de 1882, el primero de su índole que hubo en el país y cuyas colusiones se concretaron en la ley 1420 de Educación Común, siendo el miembro informante y principal orador al discutirse la misma en el Congreso Nacional,. Además fue fundador y director del diario La Razón. Patrocinado por José J. Montero, fue iniciado en la logia el 2 de agosto de1863 y la presidió en 1865-66, renunciando de miembro el 12 de mayo de 1871. El 21 de mayo de 1872 se afilió a la logia Caridad Nº 22, de Buenos Aires, en la que desempeño diversos cargos, al igual que en la logia Regeneración Nº 5. En la Gran Logia fue Gran Orador en 1873 a 1875. El 21 de octubre de 1872 se le otorgó el grado 33 y desempeño diversos cargos en el Supremo Consejo». Su deceso, ocurrido al término de un acto ofrecido en su honor en ocasión de su proclamación para gobernador de Entre Ríos, dio lugar a numerosas conjeturas, circulando insistentemente la versión de que había sido «victima de elementos reaccionarios que veían en él un enemigo peligroso y un candidato seguro para la futura renovación presidencial». Resulto ser la figura más prominente de la generación del 80.

NICANOR MOLINAS (1823-1892)

Nacido en 1823, en Corrientes, estudio en el Colegio de los Jesuitas de Buenos Aires, donde se doctoro en medicina y en jurisprudencia. Poco después marchó a Barcelona a visitar su familia paterna, pero el buque en que viajaba naufragó frente a la isla de Santa Catarina, en Brasil. Se radicó en Montevideo, y se enroló como cadete en el ejército de la ciudad. Luego pasó a la provincia de Entre Ríos, donde se dedicó a la medicina y fue nombrado juez penal y asesor del fuero civil. Representó a Corrientes y Entre Ríos ante el gobierno paraguayo en 1850, para solucionar los conflictos ocasionados por expediciones militares de ese país sobre Corrientes y Misiones. Juez del crimen en Entre Ríos y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Confederación. Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Derqui y más tarde del Interior. Iniciado el 17 de enero de 1860 en la logia Asilo del Litoral Nº 18, de Paraná, la presidio en 1861 a 1862. Incorporado el 14 de octubre de 1867 a la Jorge Washington, la presidió entre 1867 y 1868. Posteriormente actuó en logias santafecinas.

JOSE JOAQUIN MONTERO URQUIZA (1835-1903)

Nació en 1835, en estancia Centella, era el hermano menor del Dr. Vicente H. Montero Urquiza. Curso sus estudios en el Colegio de Concepción del Uruguay. El General J.J. de Urquiza le había propuesto enviarlo, al igual que su primo Juan José Soneyra, a Europa para estudiar, pero no accedió interesándose en los asuntos comerciales de su padre. En 1864 había asumido la gerencia del Banco Entre Riano. Iniciado el 4 de julio de 1863 en la Logia, la presidio en 1871 a 1873 y de 1877 a 1878, luego de 1880 a 1882 y por ultimo entre 1896 y 189797. El 16 de noviembre de 1875 el Supremo Consejo le otorgó el grado 33, cuerpo en el que desempeño diversos cargos y fue su Gran Comendador en 1892 a 1894.

PEDRO CELESTINO REYNA (1837-1908)

Se doctoró en jurisprudencia y fue Juez del Crimen, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Legislador y Presidente del Consejo de Educación de la provincia de San Fe. Ministro de Hacienda de Corrientes, su provincia natal. Juez correccional de la Capital Federal. Miembro del Consejo nacional de Educación. Iniciado el 6 de agosto 1863 en esa logia la presidio en 1869-70. En 1867 había participado de la reorganización de la logia Constante Unión Nº 23, de Corrientes. El 16 de septiembre de 1875 participó de la fundación de la Logia Lautaro Nº 47, de Rosario. Actuó también en las logias Armonía Nº 99, de Santa Fe, y Constancia Nº 7, de la Capital Federal. En la Gran Logia fue Gran Tesorero de 1896 a 1896 y Segundo Vigilante de 1896 a 1897. El 31 de octubre de 1894 el Supremo Consejo le otorgo el Grado 33.

MARTÍN RUIZ MORENO (1833-1919)

Político, abogado e historiador argentino. Fue elegido diputado del Congreso, en donde se opuso a la guerra contra el Paraguay. Tras sostener la fórmula presidencial Urquiza – Alsina, que fue derrotada por la que encabezaba Sarmiento, fue designado por su amigo Nicasio Oroño, jefe político de Rosario, de donde huyó durante un movimiento subversivo en su contra. Radicado en Entre Ríos, fue elegido diputado al Congreso Nacional e intendente de diversas ciudades. Colaboró con distintas publicaciones y se destacó como autor de varias obras de investigación histórica: «Estudios sobre la vida pública del general Francisco Ramírez»; «Cancelando cuentas»; «Cepeda y Pavón»; «La revolución contra la tiranía y la Organización Nacional»; «Urquiza y la instrucción pública», entre otras. Iniciado en el año 1857 en la Logia Jorge Washington, por iniciativa de dicha logia integro una comisión especial que trato de interceder para poner fin a la lucha entre la Confederación y el estado de Buenos Aires. Presidio la comisión encargada de gestionar el levantamiento de la logia «Unión y Confraternidad» Nº 56 de Gualeguaychú en 1875. En 1891 se afilio a la Logia Unión y Trabajo Nº 18 de Paraná. Se casó con Isidora de Urquiza Miró, sobrina del general, sus hijos, los doctores Isidoro y Manuel Ruiz Moreno Urquiza, fueron también masones.

JUAN FRANCISCO SEGUÍ (1822-1863)

En su juventud inicio la carrera de derecho en Córdoba, abandono dichos estudios para ser seminarista los que dejo luego de un tiempo para retomar la abogacía. Obtenido el título de abogado, dedicose a esta profesión. Sostenedor de Rosas, cambió más tarde su posición y lo combatió. Se inició como poeta romántico, en el círculo de Manuelita Rosas, entre sus poesías estaba una dedicada al pie a doña Manuelita, un soneto llamado Al ilustre Rosas y una elegía a la victoria del general Justo José de Urquiza en la sangrienta batalla Vences. Redactó el texto del Pronunciamiento contra Rosas en 1851. Convencional en 1853. Por corto tiempo fue ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación En 1858 se hizo cargo de la dirección del diario El Nacional Argentino —fundado seis años antes por Juan María Gutiérrez— que hacía las veces de órgano oficial del gobierno en sus disputas contra el Estado de Buenos Aires. Más exactamente, fue el órgano del presidente Urquiza y del vicepresidente Salvador María del Carril., para pasar más tarde a ser miembro de la Cámara de Justicia de Paraná y diputado a la Convención Reformadora de la Constitución Nacional en 1860 , sostuvo principios laicos, tanto durante su desempeño del cargo de diputado en el Congreso de la Confederación como así también como Ministro del gobernador J. P. López de Santa Fe, provincia en la que actuó también como gobernador delegado (1855). Iniciado en la Logia Jorge Washington el 28 de noviembre de 1859, formó parte de la logia Bien Social de Rosario. Posteriormente fue uno de los promotores de la fundación de la Logia Estrella del Progreso Nº 21 de Santa Fe.

BENJAMÍN BASUALDO (1841-1929)

Nacido en el año 1841, tenía 35 años cuando fue elegido Venerable Maestro. «Educado en el Colegio histórico, más tarde se doctoró en jurisprudencia y ejerció la abogacía en Concepción del Uruguay, donde fue docente y periodista. Fue electo legislador provincial y más tarde diputado nacional. Al trasladarse a la Capital Federal en 1888, integro junto con los doctores E. Zeballos, W. Escalante y E. Colombres, la Comisión de reformas al Código de Comercio. Terminado su mandato de diputado, fue juez y más tarde presidio la Cámara Civil de Apelaciones de la Capital Federal. Iniciado el 26 de septiembre de 1868 en esa misma logia, la presidio de 1875 a 1877. En 1897 se afilio a la logia Libertad Nº 48, de la Capital Federal. El 12 de septiembre de 1896 el Supremo Consejo le otorgo el grado 33.

LORENZO PRESAS PARELLADA (1844-1910)

Nació en 1844 en España, donde se recibió de doctor en ciencias naturales. Llegó al país en 1874 y fue designado profesor del Colegio histórico, donde dicto diversas materias de su especialidad. Persona de amplia cultura, se destacó también como brillante conferencista. Incorporado en 1889 a la logia, la presidió entre 1892 y 1893. Falleció en su patria, durante un viaje de placer, el año 1910.

JOSÉ SCELZI (1844-1902)

Oriundo de Italia, se doctoro en jurisprudencia en la universidad de Nápoles. Vino al país contratado para dictar cátedra en el Colegio histórico, intervino en la organización de la enseñanza del Derecho en el nivel universitario. Designado Agente Fiscal, le cupo intervenir en el juicio de José Maria Mosqueira, el único detenido a raíz de asesinato del general Urquiza. Fue asimismo Juez en lo Civil y Comercial y más tarde del Crimen, también Intendente Municipal de Concepción del Uruguay. Fundador de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos La Benevolenza, la presidio en los períodos 1883/1884, 1887, 1893 y 1897. Iniciado el 28 de noviembre 1872, presidio la logia de 1894 a 1897 y de 1899 a 1900.

BENIGNO TEJEIRO MARTINEZ (1846-1925)

Nació el año 1846 en Santa Marta de Ortigueira, La Coruña, España, donde se diplomó de agrimensor. Viajó por Cuba, Uruguay y Paraguay, hasta que en 1875 se radicó en Concepción del Uruguay, arribando a esta como Cónsul del Paraguay. Dictó cátedra tanto en el Colegio como en la Escuela Normal. Creo la primera revista de divulgación científica en el Colegio y los primeros manuales de Cosmografía y Matemáticas en la Escuela, primeros en aprobarse por parte del Consejo Nacional de Educación. Investigador de la historia entrerriana, es el autor de la primera Historia de Entre Ríos en tres volúmenes, obra importante en su género. Sus trabajos de carácter histórico, pedagógico y otros, sobrepasan los cien, habiendo publicado muchos en diarios y revistas. Formo parte de la Junta de Historia y numismática, así como de la Academia Nacional de la Historia, del Instituto Geográfico Argentino y otras entidades como la academia de Historia de Paris. Fue asimismo director del Archivo de la Provincia. Participó del congreso pedagógico nacional de 1882 junto a Onésimo Leguizamón. Iniciado el año 1877, presidio la Logia de 1903 a 1905. Falleció el 17 de agosto de 1925.

CAMILO VILLAGRA (1847-1890)

En 1877 fue Vicepresidente de la Municipalidad de Gualeguaychú, bajo la Intendencia de Asisclo Méndez, firmante del acta de Fundación del Cementerio Municipal. Electo el 5 de enero de 1884 Vicegobernador de Entre Ríos, primero en ocupar dicho cargo, creado poco antes, en el período 1884-1885 y 1886. Al término de su mandato fue electo Diputado nacional, y falleció mientras desempeñaba dicha representación en 1890 cuando ya había sido elegido nuevamente como candidato a vicegobernador integrando al formula junto a Sabá Z. Hernández, siendo reemplazado para esa función por don Faustino Parera. Fue iniciado en la Jorge Washington en el año 1875.

ANTONIO SAGARNA (1874-1949)

Nació en un hogar muy modesto en Nogoyá y se educó en escuelas públicas; se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Durante años fue docente en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Posteriormente se radicó en Paraná, donde también ejerció la docencia y se afilió a la Unión Cívica Radical. A principios del siglo XX inició la carrera judicial de la Provincia de Entre Ríos, alcanzando a ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. En 1913 fue elegido diputado provincial. Al año siguiente, al asumir el primer gobernador radical de Entre Ríos, Miguel Laurencena, éste lo nombró Ministro de Gobierno de la provincia. Posteriormente fue embajador de en Perú. Fue también profesor de Derecho Ferroviario Comparado en la Universidad Nacional del Litoral. Fundó la Biblioteca Popular del Paraná. ​ Escribió gran cantidad de obras sobre jurisprudencia, historia y criminología. En 1923 fue nombrado interventor de la Universidad Nacional de Córdoba por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Poco después lo nombró Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.

El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primer golpe de Estado exitoso de los varios ocurridos en su país; la situación del grupo golpista era jurídicamente insostenible, ya que su origen era ilegal. A pedido de los colaboradores del general José Félix Uriburu, que había usurpado el gobierno, la Corte Suprema de Justicia publicó cuatro días después del golpe una acordada, autoría de Sagarna, en la que declaraba que los actos y las designaciones de funcionarios emanadas de un gobierno de facto como el que se acababa de establecer eran jurídicamente válidos. Esa declaración dio marco legal a la «doctrina de los gobiernos de facto”. En 1943, la Corte que aún integraba Sagarna reconoció en una acordada que la doctrina de los gobiernos de facto debía aplicarse también a la dictadura militar surgida de la revolución del 4 de junio de ese año.

En 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, el Congreso Nacional lo destituyó por medio de un juicio político junto a otros dos miembros de la Corte imputándole diversos cargos, entre los cuales estaba haber dictado las dos acordadas referidas.

Tras su destitución, Sagarna se retiró a la vida privada. Falleció en Buenos Aires en 1949.

El 27 de mayo de 1906 tuvo lugar su iniciación en la Logia.

JUAN BENIGNO MARTINEZ (1839-1915)

Nació en 1839, tras cursar el Colegio histórico se recibió de agrimensor. Junto con el ingeniero Carlos Tomas Sourigues, fue cofundador del Departamento Topográfico de Entre Ríos. Trazó muchos caminos en la provincia y algunos pueblos. Fue profesor de enseñanza secundario e Intendente Municipal de la ciudad de 1910 a 1912. Iniciado el 6 de marzo de 1865, presidió la logia de 1900 a 1903, de 1905 a 1906, de 1907 a 1910 y de 1913 a 1915, siendo el que por mayor cantidad de años ocupó dicho cargo. El 18 de agosto de 1892, el Supremo Consejo le otorgó el grado 33. Falleció en 1915.

PEDRO ERNESTO MARTINEZ (1875-1935)

Era hijo de don Juan B. Martínez, antiguo miembro de la Logia y su V. Maestro. Se doctoró en jurisprudencia y fue profesor y rector de la Universidad Nacional del Litoral. Actuó en la judicatura y presidio el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. A su iniciativa se debe la fundación del Museo Provincial de Bellas Artes y de muchas bibliotecas populares. En todas sus actividades fue maestro por excelencia e hizo de su vida la más cálida y cierta lección de la cátedra.

EDUARDO TIBILETTI (1871-1939)

Hijo de masón. Nació en la ciudad de Concepción del Uruguay. Cursó sus estudios primarios en el Colegio del Uruguay. Culminados sus estudios de bachiller continuó su formación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su título en derecho y jurisprudencia. Fue profesor del Colegio del Uruguay entre 1894 y 1897, antes de obtener su grado universitario. Posteriormente ejerció la docencia en la Escuela Normal donde dictó Moral e Instrucción Cívica y Política, además de Geografía y Cosmografía hasta 1910. El Presidente de la Nación Roque Sáenz Peña lo nombró rector del Colegio del Uruguay, cargo que desempeñó entre 1911 y 1920.​Se casó con Manuela de Olazábal. Tibiletti se radicó en la ciudad de Buenos Aires en 1922 donde ejerció como redactor en temas vinculados a la educación en el diario «La Razón», actividad que desarrolló varios años. Se doctoró en jurisprudencia con diploma de honor. Fue profesor en la Capital Federal y Rector del Colegio histórico. Presidente de La Fraternidad de concepción del Uruguay y de la Asociación Entrerriana General Urquiza de la Capital Federal. En la vida política ocupó diversos cargos y fue Gobernador de Entre Ríos de 1935 a 1939. Iniciado en la Logia Jorge Washington el 6 de marzo de 1895, era miembro honorario de la logia Unión y Trabajo Nº 18 de Paraná.

BENJAMÍN VICTORICA (1831-1913)

Benjamín Victorica, nació en Buenos Aires, el 14 de septiembre de 1831 y falleció en la misma ciudad el 27 de enero de 1913, ​ fue abogado y militar que alcanzó el grado de general de brigada Se desempeñó como diputado nacional, presidiendo la Cámara entre el 25 de abril de 1904 y el 25 de abril de 1905, senador nacional (1863 a 1871), ministro de Guerra y Marina bajo las presidencias de Santiago Derqui ( 5 de marzo de 1860-5 de noviembre de 1861), Julio A. Roca (12 de octubre de 1880-11 de julio de 1885), y Luis Sáenz Peña (12 de octubre de 1892-7 de junio de 1893), miembro de la Corte Suprema de Justicia (1887–1892) nombrado por el presidente Miguel Juárez Celman con acuerdo del Senado, de la que fue presidente hasta su jubilación en 1892. Como militar, estuvo bajo las órdenes de Justo José de Urquiza en las batallas de Caseros, Cepeda y Pavón. Participo de la Guerra de la Triple Alianza (Secretario de Guerra), Conquista del desierto (Ministro de Guerra y Marina) y Conquista del Chaco (Ministro de Guerra y marina). Integró también la Academia Nacional de Derecho. El Dr. Benjamín Victorica al incorporarse el 3 de agosto de 1860 a la logia «Confraternidad Argentina» Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires, aparece como procedente de la logia «Jorge Washington».

BENITO ESTALISNAO PEREZ COLMAN (1848-1916)

Nace 13 de noviembre de 1848 Rosario del Tala, Entre Ríos, Argentina y fallece el 15 de diciembre de 1916 en Paraná Se recibió de escribano, profesión que ejerció en la ciudad de Concepción del Uruguay, al mismo tiempo que se dedicaba a actividades comerciales y agropecuarias. También colaboró en el periodismo local y actuó en política. Legislador provincial, presidió ambas Cámaras legislativas, fue Ministro de Hacienda y luego diputado nacional de 1900 a 1904, para completar el período de Enrique Berduc. Fundador del Banco Agrícola, Comercial e Inmobiliario de la ciudad, fue su primer presidente, además de intendente Municipal. Iniciado el 2 de agosto de 1872 en esa Logia, la presidio entre los años 1888 a 1889 y entere 1893 a 1894.

Presidentes de nuestra Logia, Venerables Maestros

Bajo jurisdicción del Uruguay (N° 16)

Período 1822-1857

General Lucio Norberto Mansilla

Período 1857-1860

Capitán General Justo José de Urquiza

Período 1863-1875

Ramón Bergadá (1863)

Doctor Vicente H. Montero Urquiza (1863-1864)

Amador Guillermo Tahier (1864-1865)

Doctor Onésimo Leguizamón (1865-1866)

Doctor Vicente H. Montero Urquiza (1866-1867)

Doctor Nicanor Molinas (1867-1868)

Doctor Vicente H. Montero Urquiza (1868-1869)

Doctor Pedro Celestino Reyna (1869-1870)

José Joaquín Montero Urquiza (1870-1872)

Jaime Masramón (1872-1873)

Bajo jurisdicción de la Argentina (N° 44)

Período 1888-1923

Doctor José Joaquín Montero Urquiza (1875)

Doctor Benjamín Basualdo (1875-1877)

Doctor Miguel M. Ruiz (1877-1878)

Ciriaco Allende (1878-1879)

Escribano Benito Estanislao Pérez Colman (1888-1889)

Doctor Ramón Fraga Rivadulla (1889-1891)

José María Cordero (1891-1892)

Doctor Lorenzo Presas Parellada (1892-1893)

Escribano Benito Estanislao Pérez Colman (1893-1894)

Doctor José Scelzi (1894-1897)

Teófilo Cipriano de Urquiza (1897-1898)

Escribano Félix E Martínez (1898-1899)

Doctor José Scelzi (1899-1900)

Juan Benigno Martínez (1900-1903)

Profesor Benigno Teijeiro Martínez (1903-1905)

Juan Benigno Martínez (1905-1906)

Juan Leo (1906-1907)

Juan Benigno Martínez (1907-1911)

Doctor Antonio Muzzio (1911-1913)

Juan Benigno Martínez (1913-1915)

Doctor Antonio Muzzio (1915-1917)

Miguel Solanas (1917-1921)

Juan Carlos González (1921-1923)

Período 1951-1962

Gaspar J. P. Serra

Víctor Constancio Curi

Salomón Liberman

Juan Carlos Marcó

