Comunicado de trabajadores de C.A.F.E.S.G.

Estamos a menos de dos meses que finalice el 2022 y con él vemos cómo día a día se diluyen las últimas esperanzas que tenemos los trabajadores de la C.A.F.E.S.G. de dejar de ser trabajadores precarizados.

Tanto funcionarios como legisladores aclamaron la frase “REPARACIÓN HISTÓRICA” debido a que luego de 24 años de vida del organismo al fin logramos la creación de nuestra necesaria planta permanente, que si bien no incluye a la totalidad de los trabajadores, al menos permite que las personas con mayor antigüedad en el organismo pasen a planta permanente, sin tener en cuenta qué tipo de contratos tengan; pero lamentablemente esa frase se va desdibujando con el tiempo, ya que no se han organizado ni ordenado los espacios de diálogo y negociación para confeccionar y redactar el instructivo que reglamente el pase a planta permanente y la estabilidad de los contratos de servicio.

No han convocado a la COMISIÓN DE TRABAJADORES de la C.A.F.E.S.G., al gremio ATE, a nuestro Directorio, para sentarse a dialogar y plasmar en el instructivo lo acordado con anterioridad, que según todas las partes involucradas reparaba las injusticias cometidas en el pasado. No sirve de nada tener una planta permanente creada por ley si no podemos incorporarnos a ella, nuestros compañeros empiezan a jubilarse sin JAMÁS haber visto reconocidos sus derechos, por eso es momento de dejar los discursos y pasar a la acción, para que realmente podamos decir que hay una REPARACIÓN HISTÓRICA, sino son sólo palabras que quedan bonitas todas juntas, pero no significan nada sin los actos que las respalden.