Caso del iraní: Le negaron el pedido a la Defensa para otorgarle el estatuto de refugiado

La Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) rechazó el pedido presentado por la doctora Beatriz Elizalde, Defensora Oficial de Keifi Mojtaba para que se le otorgue la condición de refugiado en la Argentina del gobierno de Irá. La decisión fue apelada y, hasta que se le dé resolución definitiva, el ciudadano iraní podrá permanecer en nuestro país. Como se recordará Mojtaba, fue detenido en junio en la Terminal de Concepción del Uruguay, intentando comprar un pasaje con un DNI de otra persona.

La petición para que la CONARE le otorgue el status de refugiado fue presentado por la defensora oficial cuando la Justicia Federal aún intentaba confirmar la identidad de esta persona que había dicho en Concepción que se llamaba Asan Azad y ser de nacionalidad iraní, pero que en otras oportunidades había manifestado otros nombres y otros orígenes, así como diferentes datos filiatorios.

La Comisión es un órgano integrada por funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de una Organización no Gubernamental sin fines de lucro (éstos dos últimos participan con voz pero sin voto).

Llevado el caso a resolución, la CONARE rechazó darle el rango de refugiado, un status del derecho internacional dirigido sólo a brindar protección a aquellas personas que no pueden encontrar en su país efectiva garantía de sus derechos, que por sus opiniones políticas, raza u otros motivos es perseguido y/o que se encuentran amenazados por conflictos armados o guerras que los obligan a dejar sus países.

Mojtaba había dicho que su salida de Irán se debió a motivos religiosos. Afirmó que el régimen de los Ayatollah lo perseguía por ser cristiano, algo que se da de bruces con el crecimiento de la población de ese credo en la antigua Persia.

La representación de Mojtaba apeló la decisión de la CONARE, por lo que podrá permanecer en el país mientras su caso esté sin definición final. El ciudadano iraní permanece detenido en la Comisaría 1ra de Concepción por orden del Juez Federal Pablo Seró, quien lleva adelante la instrucción de la causa por uso de documento ajeno en la que está involucrado por haber querido comprar un pasaje desde la Histórica a Concordia con el DNI de un ciudadano correntino.

La resolución de la Comisión será revisada por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. Si la decisión del Ministro fuese negativa, queda concluida la posibilidad de una nueva revisión administrativa. No obstante, el ciudadano iraní tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de la decisión, para lo que debe contar con la asistencia de un abogado. (APFDigital)