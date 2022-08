En Argentina se implantó el primer marcapasos del tamaño de una píldora

Por primera vez en Argentina se implantó el novedoso marcapasos conocido como el más pequeño del mundo actualmente en el mercado y desarrollado por una empresa líder en tecnología aplicada a la salud.

Durante dos días, siete pacientes del Centro Integral de Arritmias de la provincia de Tucumán, a cargo del cardiólogo Luis Aguinaga, fueron beneficiados por el uso de esta tecnología

Con sus 2.6 cm – comparable a una vitamina en píldora, 93% más pequeño que los marcapasos tradicionales-, este dispositivo ofrece una solución invisible y sin cables para tratar la bradicardia: una condición que se presenta cuando hay un descenso de la frecuencia cardíaca normal.

El corazón de un adulto en reposo debe latir entre 60 y 100 veces por minuto en condiciones normales. Cuando hay bradicardia, el corazón late menos de 60 veces por minuto, lo cual puede ser un problema grave, ya que el corazón no bombea suficiente sangre que lleve oxígeno a todo el cuerpo[1]. La tecnología de este sistema de estimulación transcatéter miniatura corrige este tipo de arritmia, ayudando a que el corazón tenga una frecuencia cardíaca adecuada.

El innovador dispositivo proporciona nuevas oportunidades para transformar la experiencia de las personas y reducir las complicaciones asociadas con la tecnología de marcapasos tradicional.

La experiencia del paciente, redefinida:

Sin cables: su funcionamiento se basa en ingeniera de algoritmos y programación.

Desarrollado en titanio puro: reduce complicaciones por posibles rechazos derivados de alergias.

Implante sin incisión, procedimiento mínimamente invasivo: recomendado para personas con problemas de cicatrización, por ejemplo, pacientes con diabetes.

Sin cicatrices y sin protuberancias en la piel: ayuda a la salud mental del paciente, favoreciendo su autoestima y su seguridad personal al no dejar ningún recordatorio visible o físico de un marcapasos.

Su implante demora minutos y al día siguiente el paciente puede volver a retomar su rutina normal.

La duración de su batería alcanza entre 8 a 13 años: un desafío tecnológico para un tamaño tan reducido.

Conectividad Wireless: acceso a información real, en tiempo real: Su sistema de conectividad Wireless le permite al profesional de la salud contar con información en tiempo real del estado del paciente a través de una aplicación digital. Una plataforma donde el médico puede, asimismo, realizar configuraciones remotas para ajustar los parámetros que garanticen la correcta actividad del corazón y ofrecer el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Un dispositivo que ha alcanzado un nuevo estándar en ingeniería biomédica para contribuir al bienestar de las personas

Implante

El procedimiento para su implante se caracteriza por ser mínimamente invasivo y se realiza trasladando el dispositivo a través de la vena femoral ubicada en la pierna del paciente hasta su corazón, donde finalmente se inserta para quedar allí alojado. Una intervención que demora minutos y habilita al paciente a retomar su vida normal inmediatamente al día siguiente. A su vez, al no requerir incisión, se reducen las complicaciones derivadas por problemas de cicatrización -un punto más que beneficioso para los pacientes con este tipo de patología, por ejemplo, personas con diabetes-. Al no utilizar cables, además, descarta cualquier riesgo de infección, y su estructura desarrollada en titanio puro, ofrece la tranquilidad de no presentar rechazos por alergias.

Datos adicionales

Las enfermedades cardiovasculares son, en conjunto, la principal causa de muerte en Argentina y en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de fallecimientos globales debidos a estas patologías ha aumentado en algo más de 3 millones de personas entre el 2000 y el 2021, llegando prácticamente a 10 millones de decesos en 2021.

Se estima que para el 2030, casi 23.6 millones de personas padecerán una patología cardiovascular[2].

En Argentina mueren ocho personas por hora por enfermedades del corazón. No es menor la cantidad de muertes sucedidas por esta patología. Además, se colocan entre 20 mil y 25 mil marcapasos por año en el país[3].

Acerca del Centro Integral de Arritmias Tucumán

El Centro Integral de Arritmias Tucumán (CIAT) es un grupo de médicos Cardiólogos- (especialistas en arritmias), unidos y trabajando en equipo con la finalidad de brindar a la sociedad servicios de consulta médica por personal idóneo, estudios de diagnóstico y tratamiento específico de todas las variedades de arritmias cardíacas, basándose en la experiencia de su recurso humano con una formación y experiencia en centros pioneros en arritmias en continua actualización y, en tecnología de última generación. Brindan tratamientos específicos de manera oportuna y segura, a través de un equipo de profesionales comprometidos con la salud.

CIAT considera que el crecimiento de su grupo refleja el entusiasmo en el trabajo multidisciplinario y que el mismo es el cimiento para el enfoque adecuado de la salud de los pacientes integrando a la especialidad médica nutrición y psicología.

El CIAT trabaja día a día para brindar: Calidad humana y profesionalismo. [4]

Acerca del Doctor Luis Aguinaga[5]

Formación Académica

Médico – Universidad Nacional de Tucumán.

Cardiólogo – Universidad Nacional de Tucumán.

Electrofisiólogo – Universidad de Barcelona.

Doctor en Medicina – Universidad Nacional de Tucumán ( Summa Cum Laude. Máxima calificación académica: 10).

Actividad Docente

Director Residencia Universitaria de Cardiología CPC – Tucumán.

Director Master Universitario en Electrofisiología Cardíaca – Universidad Francisco de Vitoria-Madrid – España.

Director Científico del Foro Internacional de Arritmias por Internet.

Actividad Científica

Autor y Co-Autor de Libros, publicaciones científicas en revistas de alto factor de impacto ( J Am Coll Cardiol, Heart Rhythm, Europace, American Journal of Cardiology, Journal of Cardiovascular Electrophysiology, Journal of Arrhythmia).

Co-Autor en 7 Documentos mundiales (Guìas y Consensos) sobre arritmias.

Miembro del Board editorial: Heart Rhythm Journal y Europace.

Fellow European Society of Cardiology.

Fellow American Collegge of Cardiology.

Sociedades Científicas

Ex Presidente de Latin American Heart Rhythm Society.

Actual Director de Relaciones Internacionales de LAHRS.

Miembro del Comité Ejecutivo de la World Society of Arrhythmias.

Presidente del Comité Científico Congreso Mundial de Arritmias – 2019.

Actividad Asistencial

Director Unidad de Arritmias CPC.

Director Unidad de Arritmias CIAT.

Acerca de Medtronic

La misión de Medtronic es contribuir al bienestar humano al aplicar la ingeniería biomédica en la investigación, el diseño, la fabricación y el uso de instrumentos y dispositivos que alivien el dolor, mejoren la salud y prolonguen la vida: dirigiendo el crecimiento hacia las áreas de la ingeniería biomédica en que se enfoca toda la fuerza y capacidad, reuniendo a personas e instalaciones que tienden a fomentar estas áreas, desarrollando continuamente estas áreas a través de la educación y la asimilación del conocimiento, y evitando la participación en áreas donde no pueda hacer contribuciones únicas y significativas. Por eso, la tecnología de Medtronic está hecha para rediseñar el tratamiento de más de 70 enfermedades. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, la empresa ofrece tratamientos para terapias para la ablación cardíaca, control del ritmo cardíaco, cirugía cardíaca, diagnóstico y servicios cardiovasculares, denervación coronaria y renal, salud vascular periférica, corazón estructural y aórtica.

