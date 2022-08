Con nuevos abogados: El juicio por abusos sexuales contra el es dirigente Daniel Castro será en la primera semana de septiembre

Hubo novedades respecto a la causa que se le sigue el ex integrante del Movimiento Evita y la JP, Daniel Castro de 32 años, que se encontraba transitando la última etapa y por lo que la Fiscalía, a cargo de la doctora Albertina Chichi se constituyó para presentar finalmente el requerimiento de elevación a juicio. De acuerdo a lo trascendido, el acusado debió cambiar su abogado defensor, ante el ingreso del doctor Sebastián Arrechera al poder judicial, como defensor oficial.

Esto llevó a que Daniel Castro, tuviera que rever su situación y solo había dos opciones, o seguir con una defensa oficial o buscar un nuevo letrado particular, optando por esta última, por lo que a partir de este momento los abogados defensores particulares, son los doctores Félix Pérez y Leandro Monge., en tanto que la querella está a cargo del doctor Dr. Maximiliano Alberto Chorne.

Como se informara oportunamente a Castro, fue expulsado Movimiento Evita y la JP, tras conocerse que estaba involucrado en causas de abuso sexual ocurridas el 28 de noviembre de 2015 y la segunda el 10 de septiembre de 2017.

En esta oportunidad, la Agente Fiscal Nº 4, doctora María Albertina Chichi, en el marco del Legajo N° 4309/17 y su acumulado N°5240/19 caratulado “Castro Daniel Adrián S/ Abuso sexual con acceso carnal” (dos hechos) interesó su remisión a juicio y ofreció las pruebas, en audiencia realizada ante el Juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz.-

De acuerdo a lo averiguado por 03442, ya está la fecha de juicio que en principio se pensaba sería con la metodología de Juicio por Jurados, pero no fue así dado que no está en el marco de penas superior a los 15 años, razón por la cual el Tribunal será unipersonal, presidido por el doctor Fernando Martínez Uncal.

Que se le imputa

Como ya se informara en oportunidades anteriores en 03442, los hechos atribuidos al imputado, son el de haber abusado sexualmente de una joven de diecinueve años de edad, quien si bien inicialmente accedió a mantener relaciones sexuales denunció que luego fue forzada a otras prácticas a las que fue sometida pese a negarse y pedirle al agresor que se detuviera, y luego obligarla a practicar sexo oral. Según señala el expediente, esto fue filmado por el agresor que volvió a agredirla sexualmente causándole lesiones. Hecho ocurrido el 10 de septiembre de 2017, alrededor de las 4.30 horas.

Por otra parte, se lo acusa de haber abusado sexualmente con acceso carnal de otra joven de 16 años de edad, en fecha 29 de noviembre de 2015, en circunstancias en que luego de que cenaran junto a otros integrantes de la Agrupación política JP Evita con motivo de la reinauguración del SUM de la Cantera 25, se dirigieran al local de la agrupación ubicado en calle 9 de Julio en cercanías de la terminal de ómnibus de esta ciudad, donde permanecieron un rato bebiendo. En un momento dado la joven comenzó a sentirse mareada solicitándole a Castro en ese momento de 26 años, que la llevara a su casa, pero aprovechando que la misma se quedó dormida, Castro desvió el trayecto y se dirigió a Avda. Tavella y camino de ingreso a Balneario Banco Pelay, estacionó su automóvil comenzó a abrir el sobre de un preservativo momento en el cual Antonella despertó y al ver la situación comenzó a gritar, intentando salir del auto, pero pese a esto fue abusada, tras lo cual el imputado la habría amenazado para que no contara lo sucedido porque tenía contactos.

Tales conductas, encuadran en los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal” -art. 119 tercer párrafo del cód. Penal- dos hechos, en concurso real -Art. 55 CP.

Castro siempre negó los hechos

EN la oportunidad de darse inicio al expediente, Daniel Castro, junto a quien era en ese momento su abogado, el doctor José Peluffo, accedió a una nota periodística en exclusiva con 03442 en la que se defendió de los escraches en su contra y aseguró ser inocente, pero también reconoció el haber mantenido relaciones con la joven que lo denunciara primeramente, asegurando que estas fueron consentidas y dijo que luego comenzaron a amenazarlo telefónicamente por lo que supuestamente había hecho y se sucedieron los escraches.

En su momento Peluffo, sostuvo terminantemente que no habían elementos que inculpen a su cliente, haciendo hincapié en lo llamativo que resulta con la rapidez que se extendieron los escraches y la circulación del caso en las redes sociales. La Defensa de Arrechea, también sostuvo que no había elementos y aseguraban que en el segundo hecho, esto no pudo suceder donde aseguraban porque en esa época había creciente del río y era imposible llegar a ese lugar.

Ahora habrá que esperar que planteo tendrá pensado como estrategia la nueva Defensa, antes de llegar al juicio programado para los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre próximo, que será presidido por el vocal de Cámara, doctor Fernando Martínez Uncal.