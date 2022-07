Se salvó por el casco: Fuerte rodada de un ciclista en la avenida Paysandú

Un ciclista de Concepción del Uruguay, que frecuentemente representa a la ciudad en competencias de mountain bike y realiza travesías en distintos puntos del país, sufrió un serio accidente este jueves en la avenida Paysandú y Artusi, mientras circulaba en su bicicleta en uno de sus tantos recorridos para entrenamiento.

El deportista JS de 60 años, conocido comerciante de la ciudad, transitaba tranquilamente, pero al pasar por un charco de agua, no se percató el mal estado de la calzada, ya que en ese sector hay viejas vías ferroviarias, el piso está totalmente desparejo y con pozos.

Esto lo desestabilizó y causó su brusca caída, sufriendo vatos golpes en hombro, cadera y cabeza, que lo dejaron tendido, recibiendo ayuda de sus compañeros.

“Me salvé gracias al casco, sino esto hubiera sido muy grave. Me quedaron muchos dolores en la cadera y brazo, pero creo que nada grave. Siempre salimos a entrenar y tratamos de no ir a la ruta porque es muy peligroso, pero lamentablemente el peligro también está en la ciudad. Sería bueno que se empareje esta calle. Hay viejas vías que no tienen utilidad y gran diferencia con la calzada. Mucha gente pasea por el lugar en bicicleta y motos. Esto puede ser motivo de un grave accidente”, señaló JS.