Lo publicó el las redes: Una mujer fue victima de un intento de asalto

Un intento de asalto se registró este martes en horas de la noche cuando alrededor de las 20 horas, una vecina fue sorprendida por dos delincuentes, cuando salía de su casa en moto.

La mujer fue interceptada por dos sujetos que iban en otra moto, instante que la intentaron asaltar para sacarle su rodado, pero esta resistió y logró acelerar, mientras pedía ayuda y hacía sonar su bocina.

En ese momento algunos vecinos que se dieron cuanta de lo que pasaba y no dudaron en intervenir, dando aviso a la Policía, lo que aparentemente puso en fuga a los motochorros, llegando instantes después un móvil policial.

La víctima de la cual se desconoce si realizó denuncia ante las autoridades, publico en las redes:

“Terrible impotencia siento …saliendo de mi casa a las 20hs..Barrio La Rural..en mi moto 2 chorros m atravesaron su moto me manotearon del hombro ..bájate bájate me dijo el de atrás..mi reacción fue acelerar ..gritar auxilio y prenderme de la bocina..parece que los sorprendi o no sé qué pero se fueron..agradezco estar viva xq si tenían un arma no se que hubiese pasado…tengan cuidado sobre todo las chicas!! Está terrible la ciudad..la policía vino enseguida los vecinos la llamaron pero del susto ni miré color ni que moto era…nunca escuché que ahora también te roban así andando!!”