Concordia: Fiscal pedirá la prisión preventiva del cirujano Ojeda acusado de causar la muerte de una paciente

El fiscal Martín Núñez de la ciudad de Concordia, pedirá la prisión preventiva del cirujano Sergio Daniel Ojeda. Será el miércoles 22 de junio a las 7.45.

El representante del Ministerio Público Fiscal contó que Ojeda se encuentra detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el pasado 3 de junio. Esto se debe a que “hizo una liposucción en un departamento no habilitado como centro médico a una mujer peruana de 45 años, que producto de la impericia demostrada en la administración de los químicos que le aplicó provocó su muerte”.

Al cirujano y a las enfermeras de Concordia los juzgarán por homicidio simple debido a la muerte de una paciente en su consultorio en 2019, confirmándose que tendrá como jueces a los doctores Ives Bastián, Raúl Tomaselli y María Belén Esteves.

La audiencia de prisión preventiva contra Sergio Daniel Ojeda estará presidida por el vocal Eduardo Degano. Así lo confirmó el fiscal a colegas de Diario Río Uruguay, quién además explicó que solicitará la prisión preventiva contra Ojeda “porque observo que se dan tres supuestos del artículo 355 del Código Procesal, el cual dice que cuando la persona tenga una pena en expectativa de cumplimiento efectivo, de acuerdo al delito que investigo, en este caso es de 8 años”.

Además, Núñez consideró que Ojeda “tiene poco arraigo en la ciudad porque el mismo declara que vive en Buenos Aires y que lo único que le quedaron acá son sus padres”. Y agregó: “Hay una clara manifestación de incumplimiento de las normas emanadas por los jueces, que en este caso son las medidas de coerción”.

Es por ello que el letrado considera que “se dan los tres supuestos que indican que hay riesgo de fuga y no podríamos tenerlo para el inicio del debate, que es el 1 de noviembre, por eso es que voy a pedir que quede en prisión hasta que se dicte una sentencia”, remarcó Núñez.

Asimismo, agregó que “la intervención no terminó porque luego de que se descompensó realizó maniobras ineficientes para sacar del paro a esta persona, no aplicándole una inyección de adrenalina intravenosa como se realiza en la praxis médica actualmente y aplicándosela de forma directa al corazón, la cual incluso nunca llegó (adrenalina)”. Además, mencionó que “tampoco hubo maniobras de entubamiento para oxigenar al cuerpo para de esa forma sacar del paro cardiorrespiratorio”.

El fiscal detalló que la operación de la mujer comenzó a las 14.30 y “recién se da aviso al SAME· pasadas las 20, quienes al llegar se encontraron con la paciente sin signos vitales, por eso llamaron a la Policía y lo detuvieron”.

De esta manera, el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 45 lo imputó por la liposucción realizada en un departamento de la zona Villa General Mitre, teniendo en cuenta que “desoyó la prohibición que tenia de la justicia entrerriana de realizar en todo el país intervenciones quirúrgicas de tipo estética hasta que se dicte una sentencia en la causa que tiene en Concordia”.

Por último, el fiscal Martín Núñez señaló que Daniel Ojeda «básicamente es imputado de esta situación anómala de incumplir una orden judicial, de no tener matricula, no estar en un lugar habilitado, no poseer personal idóneo y no realizar maniobras para sacar de la situación riesgosa que introdujo a su paciente”.