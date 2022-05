Prisión preventiva para acusado de asaltar a menores de edad

Un sujeto que fuera detenido por cometer dos asaltos a mano armadas, cuyas víctimas fueron menores de edad, deberá permanecer detenido bajo prisión preventiva.

Esto se resolvió este lunes por la mañana en la OGA, al desarrollarse la audiencia presidida por la jueza de Garantías N°1, doctora Melisa Ríos, a solicitud de la fiscal del caso María Occhi.

Se trata de Lucas Exequiel García de 29 años, quien cobardemente, aprovechando la indefensión de menores de edad, los amenazó y le sustrajo sus pertenencias, udando para ello un arma de fuego.

Este sujeto, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía, siendo representado por el defensor particular, doctor Jair Gay.

En su alegato la fiscal señaló que como primer hecho se le imputa a García que el 2 de mayo siendo las 11:55 horas aproximadamente, transitando en una moto, sorprendió a un menor de 15 años, que iba caminando por calle José Hernández llegando a la intersección con calle Santa Teresita y le exigió la entrega del celular mientras le exhibía un arma de fuego tipo revolver, dándose a la fuga por calle Santa Teresita en contramano.

Como segundo hecho, se lo acusa de que ese mismo día, minutos más tarde, atracó a dos menores de 12 y 13 años de edad respectivamente, cuando se encontraban caminando por calle Reibel y Santa Teresita. Allí García los amenazó con un arma de fuego tipo revólver, apoderándose de la suma de sesenta pesos, dándose a la fuga en su motoclicleta por calle Reibel y luego por Pablo Scéliga.

La fiscal señaló que tales conductas fueron prima facie encuadradas en el delito de “Robo calificado por el uso de arma de fuego” (dos hechos) – artículo 166 inc. 2do, 2do párrafo del Código penal. en concurso real entre sí -Art. 55-, refiriendo que se cuenta con elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva, manifestando que se debe tener en cuenta las circunstancias del hecho, que son víctimas menores que salían de la escuela hacia su domicilio, que García los amedrentó con un arma de fuego, que los hechos son sucedidos el mismo día y en poco tiempo lo que da cuenta del recorrido que realizó, que además de utilizar armas de fuego buscó a víctimas indefensas como ser menores que son especialmente vulnerables y protegidas por convenciones internacionales.

Tras enumerar los riesgos procesales, la fiscal solicita la prisión preventiva por un plazo de 60 días, a lo que el defensor se opuso argumentando que con lo único que se cuenta hasta el momento es la cámara de seguridad de la motocicleta no habiendo citado a la titular de la misma a fin de que brinde declaración, que cabe destacar que en el primer allanamiento García se puso a derecho de la presente investigación designando como abogado defensor, en cuanto a los allanamientos refiere que fueron múltiples y que no se han encontrado las cosas porque su asistido procesal no fue quien cometió los hechos, que no se puede acreditar la autoría, solicitando la inmediata libertad de su asistido con medidas de coerción.

Oidas las partes, la jueza dispuso hacer lugar a lo requerido por la Fiscalía, ordenando la prisión preventiva por el plazo de 60 días, por lo que Garía deberá permanecer alojado en dependencias de la Comisaría Primera ciudad los primeros 30 días y luego será trasladado a una unidad carcelaria.