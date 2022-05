Hubo vecinos que se quejaron por no haber sido censados

Al cierre del horario del censo, se registraron algunos llamados a la redacción de 03442, señalando que no habían recibido la visitas de los censistas.

“Estuvimos esperando todo el día y no pasaron. No sabemos que hacer y la verdad nos molestó haber tenido que pasar todo el día sin poder salir”, dijo una vecina en su mensaje.

Este miércoles 18 de mayo todos debieron permanecer en sus casas tanto para responder el cuestionario como para entregar el formulario online del Censo 2022. Pero ¿qué pasa si no se concretó la visita del censista?

A diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad el procedimiento se pudo realizar en dos modalidades diferentes: de manera presencial y digital. Sin embargo, existe la posibilidad para el cierre de la jornada, previsto para las 18, que no se concrete la visita del enviado del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Si bien no existe una línea específica para reportar la ausencia del censista, en última instancia, se puede acudir al teléfono de la Mesa de Ayuda del Censo: la línea 0800-345-2022, que es gratuita. Además se habilitó un mail, para consultar, es: censo@indec.gob.ar.

Según informaron fuentes del Indec, en el caso del correo electrónico, en el asunto debe decir: No fui censado/a, y debe incluir los siguientes datos: nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal).

Además, el mensaje debe incluir el código de finalización de seis dígitos del censo digital.

Por último, debe indicarse el correo electrónico y un teléfono de contacto.

De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde el 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada.

No obstante, ante posibles errores u omisiones, desde el Indec, aclararon que habrá un proceso de revisión para aquellos lugares donde este miércoles no se realizó el relevamiento. Se analizarán los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos. Y luego se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios que no fueron cubiertos este miércoles. Fuente Cronista.com

En la Provincia

Finalizada la jornada del Censo Nacional 2022, autoridades de la Dirección de Estadística y Censos de la provincia brindaron un detalle del operativo realizado en la provincia, del que participaron más de 26 mil personas. «Ha sido un día con un trabajo muy satisfactorio», aseguraron.

Las autoridades de la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia destacaron que la jornada del censos nacional se haya realizado de manera «completamente normal» en Entre Ríos: «Ha sido una jornada más que satisfactoria, con mucho trabajo. Se van a ir conociendo los datos estadísticos y las características de los habitantes», confirmó la Directora General, Rosario Burgos.

En esa línea destacó no sólo el trabajo de quienes formaron parte del operativo durante la jornada de este miércoles de forma presencial y digital, sino también de quienes fueron censados.

En tanto, anticipó que el primer procesamiento de datos provisorios se conocerá «en uno o dos meses».

Por otra parte, aclararon que quienes no fueron censados, lo serán una vez que las autoridades distritales identifiquen a qué viviendas no se pudo llegar por diferentes motivos. Esta supervisión se extenderá, en principio, hasta el 25 de mayo.

• Censo virtual

A pesar de que esta fue la primera vez que se realizó bajo esta modalidad, 735 mil entrerrianos y entrerrianas completaron el censo de manera digital. Según estimaron, esta cifra representa un 50 por ciento de los hogares censados en la provincia