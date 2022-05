Fue sobreseído uno de los imputados en caso de narcomenudeo en Concepción del Uruguay

En audiencia desarrollada este lunes en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, ante la jueza, doctora Melisa Ríos, se presentaron las partes, para solicitar el sobreseimiento de unos de los imputados en causa de narcomenudeo, legajo n.º2847/20 caratulado: «Saboredo, Lucas Horacio Rubén; Franquez, Ángel Manuel; González, Ricardo Daniel; Martinez, Abel Damián; Marquez, Jésica Anabel s/ Infracción a la ley 23737».

En esta oportunidad, estuvieron presentes el Defensor Particular Dr. Jair Gay, la Dra. Albertina Chichi -Agente Fiscal- a los fines de tratar el sobreseimiento de Ricardo Daniel González, 42 años.

Cabe recordar que días atrás, se realizó audiencia de juicio abreviado para Abel Damián Martínez a quien se le atribuía la que al menos desde el 23 de junio de 2020 y hasta la fecha 07 de agosto de 2021, comercializó cocaína en dosis fragmentadas para el consumo, en el domicilio sito en calle Alberdi entre 25 y 26 del Oeste Sur, en Barrio Las Mandarinas, condenándoselo a la pena de 3 años de prisión en suspenso.

Este lunes, en su alegato, el doctor Gay solicitó que se sobresea a su asistido procesal. que con la evidencia recabada en la presente I.P.P no se ha podido demostrar de forma alguna el accionar punible que permitan determinar la ultra-intención de venta requerida en relación al artículo 5 de la Ley 23.737da.

El defensor dijo que tampoco se advierten en las escuchas evidencias para sostener la imputación, que debe tenerse en cuenta el resultado del allanamiento, como así también la requisa personal, que lo que se encontró son restos de consumo de marihuana, que así lo reconoció su defendido.

A su turno la Agente Fiscal detalló los hechos por los que se inició la causa, evidencias colectadas para fundamentar la sospecha de los hechos investigados y que realizado el allanamiento se procedió a secuestrar escasa cantidad de estupefacientes, como así también una escasa cantidad de dinero, esperándose que el relevamiento telefónico arroje algunas evidencias, lo que no fue suficiente como prueba de cargo para sostener la calificación legal. Que no existe posibilidad de incorporar nuevas evidencias y no siendo posible sostener la imputación, es que se solicita el sobreseimiento de González.

Así las cosas, la jueza interviniente dispuso hacer lugar al pedido de las partes y dispuso el sobresecimiento definitivo de Ricardo Daniel González, en orden al delito de “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor”, por lo que el proceso no afecta el buen nombre y honor del encartado.