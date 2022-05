Complicado fin de semana para Agustín De Brabandere

El piloto uruguayense Agustín De Brabandere padeció un fin de semana complicado en Rafaela, en la fecha del TCP. El mismo lo contó en su facebook personal: «Así terminó Rafaela. Se rompe la goma y me quedo sin dirección en pleno curvón y no pude evitar el golpe a la pared. Yo estoy bien, sin ningún dolor, el auto si muy roto pero tenemos 1 mes para Concordia y vamos a volver igual de fuertes que ahora. Felicito y agradezco al equipo @lca_racingteam @prosperobonelli por el gran auto que me entregaron, fuimos muy rápidos. Gracias a mis sponsors, familia, @la4defordoficial y al público por su cariño. También felicito a mis compañeros @mauriciolambiris @juanjoseebarlin @gastonferrante114 los 3 autos dentro del top 10 en el TC».