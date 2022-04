Sesenta días de prisión preventiva para delincuente que golpeo a una mujer indefensa y le robo en plena calle

En audiencia desarrollada la semana pasada en el Salón de la OGA, ante la presencia de la jueza de Garantías Nº 1, doctora Melisa Ríos, se dispuso la prisión preventiva de un sujeto acusado de golpear y asaltar a una mujer, así como otros delitos y con antecedentes.

La medida fue solicitada por la Agente Fiscal, doctora Gabriela Seró, contra Gustavo Alejandro Larrea (Alias Bindu) de 37 años de edad, quien llegó representado por la defensora oficial, doctora Alejandrina Herrero.

A Larrea se le atribuye que el día 11 de abril, siendo aproximadamente las 05:30 horas, en circunstancias que CSA (la víctima) se conducía de forma peatonal por calle Pablo Lorentz, la interceptó al doblar por en dirección al sur en calle Larroque, actuando con otro individuo aún no identificado.

Según consta en el expediente, mientras el cómplice se escondía en la vereda del frente al tiempo, cobardemente Larrea le propinó un golpe en el rostro a la mujer, provocando que caiga al suelo, situación que es aprovechada por el imputado para apoderarse de la mochila de la víctima, con todas sus pertenencias.

La mujer comenzó a gritar, por lo que Larrea, actuando con violencia y contra una víctima indefensa, trató de hacerlas callar la amenazó con un arma blanca tras lo cual escapó con su cómplice por calle Pablo Lorentz en dirección al Barrio Cantera 25.

La fiscal imputó al asaltante por el delito de “Robo calificado por el uso de arma” -artículo 166 inc. 2º del Código Penal, en calidad de autor.

Por otra parte se lo acusa de que ese mismo día pero siendo aproximadamente las 15:30 horas aproximadamente, fue al domicilio de VSM, en calle Larroque Nº 600 y le arrojó piedras a la vivienda a modo de amedrantamiento, manifestando el imputado que lo hacía en razón de una publicación en facebook que habría realizado la denunciante acusándolo de un robo.

La víctima intentó explicarle a Larrea que ella no había realizado ninguna manifestación en dicha red social, a lo que el imputado comienza a agredirla verbalmente, profiriéndole frases tales como «salí, salí gorda puta», luego de lo cual se dirige al domicilio de la madre de esta mujer, y continuando con las conductas intimidatorias arrojó piedras al techo de dicha vivienda.

La fiscal consideró que tal conducta, encuadrana en el delito de “Amenazas simples”, explicando que es una prueba fundamental el conocimiento previo de la víctima a la persona de Larrea, y lo indica directamente a Larrea y donde reside este, lo que queda a pocas cuadras de una de las víctimas. También agregó que se encuentra en trámite la realización de juicio abreviado del legajo N.º 979/20 y sus acumulados, donde se le atribuyeron dos hechos: amenazas coactivas y encubrimiento. En caso de las amenazas es a otra vecina que vive a dos cuadras de Larrea. Que el otro hecho es que le encontraron una motocicleta en su domicilio y que hay otro legajo iniciado en fecha 02/04/22.

En relación concreta al pedido de prisión preventiva, alega la existencia de riesgos procesales, que vive en las inmediaciones de todas las víctimas. Que todas las personas en sus declaraciones han referido lo agresivo que puede ser Larrea. No siendo posible una medida menos gravosa, por la situación y los antecedentes del imputado. Luego lee los antecedentes. En cuanto al peligro de fuga, que estamos ante una persona multireincidente.- Por lo expuesto, solicita la prisión preventiva por el plazo de SESENTA (60) DÍAS. Por las pruebas que restan producir en las cuatro causas en las que se encuentra imputado actualmente.- A su turno, la Dra. Herrero, va solicitar la libertad del imputado, que la regla es la libertad. Que no hay elementos cargosos para que pueda ser condenado por estos hechos. Que no se puede decir que si fue Larrea o no. Que solicita la libertad con medidas, consistentes en: no acercamiento a los testigos, constituir domicilio, presentarse a la fiscalia o comisaría para control de domicilio, y las medidas que V.S. disponga. A su turno el imputado Larrea, dice que no quiere decir nada. Oídas las partes, atento a lo dispuesto en los arts. 353, ss. y concordantes del C.P.P.P., S.S.

A su turno, la Defensa Oficial se opuso a la medida solicitada por el MPF y solicitó la libertad con la imposición de reglas de conducta.

Escuchadas las partes y analizado el caso, la jueza dispuso hacer lugar al pedido fiscal, ordenando la prisión preventiva de Gustavo Alejandro Larrea, por el término de 60 días y su traslado a una Unidad Carcelaria.