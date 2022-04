Malvinas: La Vicegobernadora resaltó el valor de ejercitar la memoria y reivindicar la soberanía nacional

Fue al dejar inaugurada la muestra fotográfica «En mis ojos, Malvinas», de Rubén Digilio en el Museo de la Casa de Gobierno de Entre Ríos. El acto contó con la presencia del autor de la obra, como también autoridades provinciales, legisladoras y veteranos. La exposición podrá visitarse durante todo abril y luego recorrerá la provincia, en el marco del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas.

Quedó inaugurada este viernes en el Museo de Casa de Gobierno de Entre Ríos, la muestra fotográfica “En mis ojos, Malvinas” de Rubén Digilio. Fue en el marco de un acto que contó con la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el ministro de Economía Hugo Ballay; la secretaria de Cultura Francisca D’Agostino; las diputadas Estefanía Cora y Carina Ramos. Participaron, además de la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación Sigrid Kunath; el coordinador del Instituto de Formación Legislativa, Daniel Almada; el director del Museo Javier Fornaroli; el vicedecano de la UTN Regional Paraná Alejandro Jerichau; el secretario coordinador de la Cámara de Senadores, Roberto Cabezas; el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas en Paraná, Silvio Acosta y el director de Veteranos de Guerra de la Municipalidad de Paraná, Jorge Benítez, entre otras autoridades.

“Esta obra nos trae la posibilidad real y concreta de seguir reivindicando la causa de Malvinas de una manera muy particular y muy especial”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta y le agradeció a Rubén Digilio su presencia en Paraná.

“Ayer el gobernador Gustavo Bordet promulgó la ley donde además de reconocerle económicamente un aumento a los veteranos y a los excombatientes de Malvinas, también generamos un reconocimiento en torno a todo lo que ellos han hecho y el legado que han dejado”, mencionó.

Resaltó luego que las 40 fotografías que componen la muestra expuesta en el del Museo de Casa de Gobierno de Entre Ríos, se proponen “recuperar la memoria” y “visibilizar” lo que pasó “en un ejercicio que también debemos hacer como Estado”, sostuvo Stratta e informó que la obra no solo estará en Paraná sino que recorrerá distintos lugares de la provincia. “Nos parece importante poder llevarla a distintos puntos para que los ciudadanos de nuestra provincia puedan acceder a esta muestra tan maravillosa que recoge esas pequeñas grandes cosas que hacen también a nuestra historia nacional, de una causa como fue Malvinas que seguimos reivindicando”, resaltó.

Destacó además: «Hemos pasado el mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y hoy estamos con Malvinas, es importante ejercitar la memoria para reivindicar nuestra soberanía, para construir nuestra identidad como pueblo. Las y los entrerrianos conocemos mucho de eso porque hemos sido parte de la construcción de este país y nos parece importante reivindicar Malvinas desde distintas acciones y también con miradas distintas que nos permitan acercarnos de manera distinta y empática a lo que pasó en las Islas”, expresó la vicegobernadora.

“En mis ojos, Malvinas”

El autor de la muestra homenaje, Rubén Digilio, se mostró agradecido y emocionado por la exposición de sus fotografías. Contó que en 2018 estuvo trabajando en las Islas para la revista del diario Clarín. “Allá la producción duró siete días y la edición fue bastante difícil para mí porque saqué unas dos mil fotos”, dijo tras comentar que a pesar de tener que cumplir con un determinado itinerario trató de relatar “desde otro lado los vestigios de la guerra”.

Seguidamente habló del recorrido de las 40 imágenes, en homenaje a los héroes de la guerra de 1982. Recordó que al llegar a Malvinas pasó más de una hora en el cementerio sin poder hacer fotos. “Estaba paralizado. Nunca me había pasado en mi vida como fotógrafo”, rememoró.

A su turno, la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D’Agostino, destacó que esta muestra fotográfica “es una de las tantas actividades que el Gobierno de Entre Ríos va a realizar durante todo este año en relación a los 40 años de la Guerra de Malvinas”.

Tras recorrer la exposición, la funcionaria provincial expresó: “La importancia de esta muestra, lo que más me movilizó, es que no sólo están las fotos de los vestigios de la guerra, sino que también hay fotos de la vida cotidiana en la Isla, y cuando una de esas fotos te sorprende, porque son fotos que generalmente no vemos y ver la colonización que hay, con esos paisajes ingleses, son imágenes que nunca vemos”, dijo tras acotar: “De esta manera también podemos entender lo que está pasando en ese territorio que es nuestro, que es nacional y que esa soberanía y ese reclamo de soberanía tiene que seguir vigente”, aseveró D’Agostino.

Luego, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas en Paraná, Silvio Acosta, expresó: “Me preguntaban hace un momento qué sentía con esta muestra, y yo les decía que conocí a Malvinas antes de que se tomen estas imágenes, yo tuve el honor de estar el 2 de abril cuando se hizo la bandera a las 9 de la mañana”. Y continuó: “Siempre nos va a chocar al combatiente todas estas imágenes porque nos traen mucho más recuerdos que llevamos permanentemente pero también es un agradecimiento, no solo por estos 40 años, sino por todo este tiempo. Nos acompañan, acompañan a la familia de nuestros verdaderos héroes, los 632 que quedaron en las Islas y continuamos con la visión de Malvinizar, y Dios quiera que la diplomacia la devuelva en algún momento”, sostuvo Acosta.

Muestra homenaje (1982- 2022)

La exposición podrá visitarse hasta el 29 de abril de lunes a viernes de 9 a 16 en el Museo de Casa de Gobierno (México y Córdoba) de Paraná. A partir de mayo hasta octubre recorrerá diversas localidades entrerrianas.