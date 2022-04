Se viene el tractorazo a Plaza de Mayo

Productores autoconvocados de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa se preparan para concentrarse mañana, a partir de las 8, y antes de mediodía marchar hacia la Plaza de Mayo en Capital Federal, con el propósito de participar de la concentración del agro cuyo objetivo es expresar el rechazo del sector a las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional que involucran a la actividad agropecuaria.

A pesar de la amenaza del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien advirtió a los chacareros que “ni sueñen” con entrar a Caba con tractores, los hombres del interior mantienen firme la decisión de realizar la movilización, no sólo con tractores sino con camionetas, automóviles y camiones. Después de esa declaración, el ministro de Seguridad dio marcha atrás: “Yo utilicé tres palabras que decían ‘ni lo sueñen’ ¿Qué quería decir con este tema? Que nosotros, que no tenemos jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires y nos ocupamos de los espacios federales (…) somos responsables de la Casa de Gobierno y de la Catedral. En el caso de la Ciudad somos asistentes y ayudamos en todo lo que nos solicitan en tal sentido”.

Luego el funcionario agregó: “Esta mañana nos comunicamos con Marcelo D’Alessandro [ministro de Seguridad porteño] y él me anotició de que habían autorizado el ingreso de los tractores, con lo cual no tenemos nada que hacer nosotros entonces. No vamos a participar. Solo cuidaremos los espacios federales como corresponde”.

“Creo que de una vez por todas el campo tiene que decir basta para que la Argentina vuelva a ser un país normal y pueda crecer”, sostuvo Diego Pascuale, uno de los impulsores de las recientes concentraciones de productores en el sur de Santa Fe y que viajará hacia la Capital Federal.

La reunión tendrá sus puntos de concentración en las rutas nacionales 8 y 9, a pocos kilómetros al norte de su conexión con la Panamericana, donde estiman arribar luego a Udaondo y Avenida del Libertador. Desde allí, todos juntos, seguirán hasta el punto de encuentro nacional, en la Plaza de Mayo.

“Hay mucha expectativa entre los hombres del campo por esta movilización. Ya, a un día de su realización, por las adhesiones recibidas en nuestro sector, podemos decir que es un éxito”, agregó Pascuale a La Nación.

No participarán

El dirigente de la Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos, Elvio Guía anunció que esa entidad, como el resto de las entidades que integran la Mesa de Enlace provincial, decidieron no participar del tractorazo. «Podemos llegar a respaldar el reclamo y los puntos que marcan el malestar del hombre del campo, pero se decidió no formar parte de la medida (por el tractorazo)».

Las entidades no adhieren a la movilización aunque comparten los objetivos del agro.

FUENTE UNO