Cañete: «En Entre Ríos el IOSPER, es la mejor obra social»

Fernando Cañete, presidente del IOSPER, se refirió a la situación que atraviesa la obra social de la provincia y en este sentido destacó «En Entre Ríos el IOSPER, es la mejor obra social que dispone el sistema de salud, en cuanto a que tiene convenios que otras obras sociales y prepagas no tienen cobertura para sus afiliados» sentenció.

En este sentido, el funcionario destacó la cobertura y dio un ejemplo de los valores elevados de algunas prestaciones médicas, donde la obra social se hace cargo, cubriendo el total de los tratamientos de alta complejidad «La semana anterior tuvimos que salir a cubrir una internación de 7 millones de pesos y otra de 4 millones de pesos para un trasplante» explicó.

En cuanto a la transparencia en el organismo que preside, Cañete señaló «Hemos establecido auditorías jerarquizadas, en este sentido, aunque no nos guste a veces tenemos que decir que no, lo evaluamos con el equipo de auditores si es necesaria la prestación o no, esto nos ha permitido llegar con superávit, a raíz de una buena administración» aclaró el funcionario.

A su vez, Cañete comentó el sistema de autorizaciones que dispone el IOPER «El Iosper no entra en el lobby comercial, se autorizan desde el punto de vista médico, en este marco, debemos remarcar y destacar que nosotros tenemos sensibilidad humana al momento de gestionar estas autorizaciones, es decir, tenemos que tratar de administrar para que todos los afiliados reciban el tratamiento adecuado» advirtió.

