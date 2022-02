Prorrogaron la prisión preventiva: Acusado de tener un prostíbulo en Basso irá a juicio abreviado

En audiencia realizada en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, presidido por la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, se resolvió la situación del sujeto que fuera imputado de prostituir mujeres en la ciudad e Basavilbaso.

Se trata de Fabián Esteban Almada, de 63 años de edad, acusado de ser autor del delito previsto en el art. 125 bis del Código Penal, “Promover y/o facilitar la prostitución”, en su vivienda particular ubicada en calle Sarmiento de la ciudad de Basavilbaso, y que fuera objeto de un allanamiento el día 27 de agosto de 2021, lugar donde eran víctimas mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La causa recayó en manos de la Agente Fiscal Dra. Gabriela Seró, se presentó ante la jueza ante quien realizó un resumen de los hechos, y aclaró que Almada era el encargado de gestionar el encuentro con los hombres, resaltando que la materialidad y la autoría está comprobada.

La doctora Seró dijo que se le ofreció a Almada realizar el procedimiento abreviado, o un debate público, optando este por el juicio abreviado, razón por la cual solicitó se prorrogue la prisión preventiva, hasta que no se haga efectivo el acuerdo abreviado, pidiendo que se mantenga la prisión preventiva en la unidad penal, indicando que él está de acuerdo con esta decisión, agregando que todavía existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y no se han suspendido las pericias faltantes, ya que si no se realiza el acuerdo abreviado, se ira a un debate oral y público.

La doctora Seró solicitó que la medida se extendiera por 60 días, a lo que la ahora representante del imputado, la Defensora Pública, doctora Romina Pino, dijo estar de acuerdo con el pedido del Ministerio Público Fiscal.

Oídas las partes, la doctora Ríos dispuso hacer lugar y ordenó la prórroga de la prisión preventiva del imputado por el término de 60 días, y/o hasta que quede firme la sentencia que se imponga por motivo de acuerdo de procedimiento abreviado, en caso de homologación, lo que ocurra primero, por lo que Almada habrá de continuar alojado en la Unidad Penal n° 5, de la ciudad de Victoria.