Pena efectiva: Condenaron en juicio abreviado a sujeto acusado de narcomenudeo

En Concepción del Uruguay, se desarrolló este lunes 7, una audiencia de juicio abreviado contra un sujeto de 31 años, a quien se condenó a una pena de cumplimiento efectivo, por ser responsable de la venta de estupefacientes (narcomenudeo).

Se trató e Lucas Horacio Saboredo, oriundo de la ciudad de San José, pero radicado en Concepción del Uruguay desde los 10 años, quien fue representado en primer momento por la doctora Silvina Nardelli, para luego pasar al doctor Jair Gay, en la causa llevada adelante por la agente fiscal N°4 de la jurisdicción, Dra. María Albertina Chichi.

La presentación se realizó ante la jueza de Garantías Dra. Melisa María Ríos, asistida de la Subdirectora de OGA, Dra. Vanesa Heidel.

Cabe destacar que en esta causa están además involucrados, Ricardo Daniel González (42), con antecedentes computables y Abel Damián Martínez (40), con antecedentes computables, los que no participaron de esta acuerdo de partes y que se encuentran bajo estrictas medidas de coerción.

Al imputado Lucas Horario Rubén Saboredo se le atribuyó que al menos desde el 23 de Junio de 2020 y hasta la fecha 7 de Agosto de 2021, comercializó las sustancias estupefacientes conocidas como cocaína y éxtasis en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo a cambio de las entregas de éstas y como contraprestación sumas de dinero, realizando estas actividades, en el domicilio del Barrio Las Mandarinas de ciudad.

La fiscal brindó detalles de los elementos recabados durante la IPP y del acuerdo al que arrobaron con la Defensa Particular a la jueza interviniente y solicitó la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y multa de 45 unidades fijas, en orden al delito de Comercialización de sustancias estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. c de la Ley 23737 y sus modificaciones a la que adhirió la Ley provincial n.º10566), con más las accesorias legales previstas en el art. 12 del Cód. Penal y la declaración de Reincidencia (art. 50 del Cód. Penal).-

Posteriormente la Defensa Técnica manifestó su plena conformidad al acuerdo suscripto con la pena y la materialidad del hecho, remitiéndose a los fundamentos allí expuestos y lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal, asimismo deja expresado la renuncia a los plazos casatorios, así como el traslado de Saboredo a la Unidad Penal N° 4.-

La magistrado explicó al acusado los alcances del acuerdo y tras confirmar su aceptación voluntaria del mismo, analizó la presentación realizada por las partes, pasó a dictar sentencia, condenando a Lucas Horacio Rubén Saboredo, como autor materialmente responsable del delito de “Comercialización de estupefacientes con fines de comercialización” (art. 5 inc. c de la Ley 23737 y sus modificaciones a la que adhirió la Ley provincial n.º10566), a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, con más las accesorias legales previstas en el art. 12 del Cód. Penal, debiéndose ser declarado reincidente (art. 50 del Cód. Penal)., disponiendo que el condenado continúe alojado en la Unidad Penal N.°2 de la ciudad de Gualeguaychú a disposición de este Juzgado de Garantías y a disponibilidad del MPF, sin perjuicio de lo cual se practicarán las gestiones pertinentes para la obtención del cupo en la Unidad Penal 4 local.-