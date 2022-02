Dictaron la prisión preventiva para el único detenido por el brutal crimen de Gualeguay

Por Pablo Bianchi de 03442/- En la madrugada de Año Nuevo en el parque Intendente Quintana de Gualeguay, Jesús Fernández de 36 años, celebraba las fiestas con su pareja y su hijo de 14 años, pero todo terminó en tragedia, cuando una patota lo atacó a golpes y puñaladas, terminando con su vida. Por el hecho hay un solo detenido, un joven de 18 años, ya que la mayoría de los atacantes fueron menores de entre 12 y 17 años. Inimputables.

Este martes en audiencia realizada en el Juzgado de Garantías, se dictó la prisión preventiva solicitada por la fiscal que lleva adelante la causa, Dra. María Delia Ramírez Carponi.

El hecho

Según declararon ante la fiscal los testigos, todo se originó en una situación que todavía permanece confusa, cuando Fernández se retiró hacia un edificio abandonado para utilizarlo como sanitario. “Allí la víctima se encontró con unas chicas que se habían apartado hacia ese lugar con las mismas intenciones, y se habría producido una discusión que terminó con el ataque de ellas a Fernández, quien acudió a su pareja para mostrarle las roturas en su ropa y contarle lo que había ocurrido. Se acercó la mujer, intentó hablar con ellas y se produjo una pelea que terminó con una botella rota en la cabeza de la pareja de Fernández, en tanto que otra de las jóvenes habría dado aviso al grupo de adolescentes que las acompañaban”, explicó doctora Ramírez Carponi.

El ataque de la patota adolescente a Fernández y su familia se produjo a las 3.50, aproximadamente, cuando se abalanzaron sobre ellos propinándoles golpes y puñaladas. El hijo de Fernández recibió dos puntazos y logró correr hacia un auto para refugiarse, la pareja de la víctima recibió un golpe en la cabeza con una botella y patadas en la cabeza una vez caída en el suelo, mientras que la autopsia confirmó que Fernández recibió siete puñaladas por la espalda, “tres de ellas penetrantes, que le perforaron los pulmones, produciendo su fallecimiento por la hemorragia”.

Un solo detenido

Debido a que son menores de edad, fueron identificados, se les tomó una primera declaración informativa y luego fueron entregados a sus tutores legales. Recién en la tarde del lunes 3 de enero, fue detenido un joven de 18 años que había brindado testimonio en las primeras horas posteriores al asesinato de Fernández.

Se trata de Rafael Axel Godoy de 18 años (alias Rafi), que permanece detenido en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguay, a disposición de la Justicia y es representado por el abogado penalista de Concepción del Uruguay, doctor Sebastián Arrechea.

La audiencia se realizó presidida por la jueza de Garantías Nº1, doctora Alejandra M.C. Gómez, ante quien la fiscal dio sus fundamentos respecto al pedido de prórroga de la prisión preventiva de Godoy, quien fue imputado de “homicidio agravado por alevosía” en calidad de coautor.

La fiscal señaló que se recibieron declaraciones a distintos testigos, algunos de identidad reservada, surgiendo de allí la posible intervención de Godoy en el hecho, pero en dicha oportunidad no había elementos categóricos como para recibirle declaración de imputado, y es por ello que se le recibió declaración informativa respecto del hecho.

Para la Fiscalía, actualmente existen sobrados datos aportados por testigos y víctimas (pareja e hijo de hombre asesinado) que dan cuenta de la posible participación punible de Godoy, ya que lo sindican a “Rafi” de haber estado integrando el grupo agresor y que se le fue encima a Fernández, con una faca, para luego salir corriendo tras el ataque a la víctima.

La representante del MPF sostuvo que hay mucho temor entre los testigos y víctimas, por la posibilidad de represalias contra ellos y que incluso hay menores de ese grupo que lo señalan a Godoy como autor de las puñaladas.

La doctora Ramírez Carponi sostuvo finalmente que existen sobrados elementos como para sospechar que Godoy podría entorpecer la investigación y por eso solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 45 días, quedando alojado en la Unidad Penal Nº 7 de esa ciudad.-

A su turno, el Dr. Javier Ronconi -representante de la parte querellante- adhirió en todos los fundamentos formulados por el MPF, destacando que la doctora Ramírez fue muy clara en sus fundamentos, refiriendo que el hecho es sumamente complejo, con varios imputados, se va a ampliar la imputación respecto de una cuarta persona mayor de edad; a lo que se suma un hecho de encubrimiento por parte de un menor de 17 años de edad.

El querellante, detalló distintos episodios ocurridos durante el mes de enero, en los cuales distintos testigos fueron amenazados por personas del entorno de Rafael Godoy, manifestándoles «déjense de joder con Rafi, déjense de joder con Rafi», todos de los cuales se ha formulado denuncia y se encuentran en etapa investigativa.

A su turno el defensor particular, doctor Arrechea, dijo que las alocuciones de los acusadores tuvieron una impronta inquisitiva, que ya dan por acreditada la participación punible de Godoy, hoy inocente, donde los acusadores terminan por diluir la garantía constitucional del principio de inocencia.

Estamos hablando de la privación de la libertad, medida de alto impacto, fundada en pruebas testimoniales reunidas en el legajo, los acusadores refieren a testimoniales que la Defensa no ha podido controlar por tratarse de testigos de identidad reservada, dando a entender los acusadores, como que Godoy fue quien apuñaló, pero no dicen los testigos que fue Godoy quien dio las puñaladas mortales de la víctima. Se habla que Godoy estaba en el lugar del hecho, que tenía una faca, tenía sangre en el cuello, pero no se dice que Godoy fue quien le asestó la puñalada mortal a la víctima; solo hacen hincapié por esos indicios, que Godoy estaba en el lugar.-“Lo importante es que los acusadores detienen al justiciable para construir un juicio, para que haya una solución a este conflicto, sin respetar las garantías del justiciable”, dijo Arrechea.

También consideró que no existen elementos que acreditan el posible entorpecimiento de la investigación y respecto de las denuncias de los testigos que hablan de amenazas, no existe prueba al respecto.

Por eso solicitó la libertad de su asistido, con restricciones en su caso, ofreciendo además prisión preventiva domiciliaria con tobillera y con dos personas encargadas que serían la madre y la abuela de su cliente.

Escuchadas las partes y sus réplicas, la jueza resolvió ordenar la prisión preventiva del imputado Rafael Axel Godoy, hasta el próximo día 23 de marzo, permaneciendo alojado en la Unidad Penal Nº 7 .