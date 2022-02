Crimen del agricultor: Mientras se aguardan resultados de pericias prorrogaron la prisión preventiva de los acusados

Se trató este viernes por la mañana la situación de los dos detenidos en torno al caso que investiga el brutal crimen del agricultor de la zona de Bella Vista, Alfonso Cheremnov (35), hecho ocurrido el 12 de noviembre del pasado año.

Se trata de los jóvenes Alexis Emanuel Schauman, de 22 años y Pedro Daniel Tejeda (a) «Pepe», de 20, ambos representados por los doctores Jair Manuel Gay y Arturo Martínez Piñón, respectivamente, en la causa que lleva adelante la Agente Fiscal N° 1, Dra. María G. Occhi.

La audiencia fue presidida por la Jueza de Garantías Nº1, doctora Melisa Ríos, quien para la apertura concedió la palabra a la Fiscalía, que dio lectura de los hechos atribuidos, calificaciones legales prima facie asignadas, a saber: «Que Alexis Emanuel Schauman y Pedro Daniel Tejeda, mediando un plan común, dieron muerte con empleo de violencia a Alfonso Cheremnov, para sustraer la suma de U$$ 14.000, dos teléfonos celulares, un arma de fuego tipo escopeta, un parlante cilíndrico negro y un juego de cubiertos de asado en su estuche, que la víctima tenía en la vivienda precaria que habitaba a la altura del kilómetro 140 de la Autovía General Artigas, ingreso a la localidad de San Cipriano, sobre camino vecinal, la que incendiaron previo a retirarse, y para asegurar su impunidad dada la relación de conocimiento previo que Schauman mantenía con el occiso, incinerando posteriormente el cadáver de Cheremnov en el interior de la camioneta marca «Ford», modelo «Transit», dominio colocado DUX 868 de la víctima, la que prendieran fuego en calle Belgrano y 35 del Oeste Norte, destruyéndola íntegramente, hechos sucedidos en el departamento Uruguay, en el horario comprendido entre las 21.50 horas del día 11 de noviembre y las 08,15 horas del día 12 de noviembre de 2021″.

Tales conductas fueron encuadradas en el delito de “Homicidio Agravado”, atribuible prima facie a Alexis Emanuel Schauman y Pedro Daniel Tejeda, en calidad de Coautores previsto en los artículos 45 y 80 inc. 7° del Código Penal.

La doctora Occhi detalló las evidencias recolectadas hasta el momento en la IPP como también los indicios obrantes y que en ésta instancia dan por acreditada la materialidad y autoría; funda el riesgo de entorpecimiento, refiere el miedo de las testigos y asimismo manifiesta que también existe peligro de fuga dando sus fundamentos. Por esta razón solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 90 días.

A su turno, el defensor particular Dr. Jair Manuel Gay (que reemplazó al doctor José Peluffo tras su fallecimiento) dijo que aún no ha podido tomar contacto con el legajo de investigación, se opuso al dictado de la prisión preventiva entendiendo que existen medidas menos gravosas para proteger la evidencia a la que refiere el MPF, señalando que el riesgo de fuga no se encuentra acreditado, que su asistido siempre estuvo a derecho.

Por su parte el defensor, Dr. Martínez Piñón, solicitó la morigeración de la medida para Tejeda, refiere que tiene arraigo, que no tiene antecedentes penales, que se encuentra estudiando teniendo una muy buena conducta y buenas notas, sostiene que no existe peligro ni de fuga ni de entorpecimiento.

Escuchadas las partes, la doctora Melisa Ríos resolvió hacer lugar al pedido fiscal, y disponer la prórroga de la prisión preventiva de los Co Imputados, en orden al delito de “Homicidio agravado” (Art. 80 incs. 7° del Código Penal), por el término de 90 días, por lo que Alexis Emanuel Schauman, y Pedro Daniel Tejeda (A) «Pepe», continuarán alojados en las Unidades Penales donde se encuentran.