Cancelaron el “Encuentro Nacional de Hábitat Inclusivo”

El Colegio de Arquitectos de Entre Ríos – Regional Este, comunica por este medio que lamentablemente ha decidido cancelar el “Encuentro Nacional de Hábitat Inclusivo” que se encontraba previsto para los días 28 y 29 de Marzo del corriente año, por causas ajenas a la voluntad y decisión de nuestra Institución, agradeciendo a todos quienes han colaborado desinteresadamente en la puesta en marcha del evento, haciendo especial hincapié en el Sr. Presidente Municipal Dr. Martin Oliva, en el Municipio de Colon, en la Caja de Prever, en las empresas locales que brindaron colaboración y en las Instituciones que prestaron su apoyo.

Por este medio dejamos establecido, que este comunicado es el único que manifiesta la opinión del Colegio de Arquitectos Regional Este, no haciéndose responsable por el contenido de otras versiones que puedan estar circulando. Nuestro Colegio y nuestra Regional es un solo, no existen profesionales matriculados que no se circunscriban a este.