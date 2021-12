Repercusiones: El Colegio de la Abogacía repudió los dichos de Calveyra

La muerte del doctor José Pedro Peluffo tras ser baleado arteramente por sicarios en la puerta de su casa, no solo sorprendió a la comunidad sino que llevó a conocer distintas posturas y opiniones, pero sin dudas los dichos de la doctora María Cristina Calveyra, una ex jueza integrante del Poder Judicial de Entre Ríos, fueron los que llamaron la atención.

La ex magistrada, criticó duramente el pasado del doctor Peluffo, dejando la idea del que “algo habrá hecho”, lo que realmente encendió la mecha de las críticas, ya que ningún crimen es justificado y en tal caso primero se debe encontrar al o los asesinos.

Colegas de Peluffo coincidieron en señalar que en primer lugar no se debe atacar a quien no puede defenderse y por otro lado, si tanto se sabía, porque no se denunció oportunamente.

Como era de esperar, desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, se hizo conocer un comunicado enviado a los medios de prensa, repudiando la actitud de Calveyra, considerándolos de una total falta de objetividad.

El comunicado subido a la página oficial expresa:

La Comisión Directiva de la Sección Uruguay del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con adhesión del Colegio Central, quiere expresar su más enérgico repudio y rechazo a las expresiones vertidas por la Ex Camarista Penal, Dra. María Cristina Calveyra en el medio radial local LT11.

Resulta preocupante escuchar declaraciones donde se pierde de vista la situación de víctima y de su familia, señalándola como presunto responsable de lo que pasó, lo cual resulta una agresión inaceptable para todos quienes han pasado por situaciones similares.

Estas declaraciones nos remontan a las épocas más oscuras de nuestra historia como sociedad donde se justificaba el actuar con frase como “algo habrán hecho” o “por algo será”, llegando a pensarse que son muertes más o menos merecidas, todo lo cual es inconcebible.

Por ello como profesionales del derecho, pedimos prudencia y moderación, respeto ante el duelo de la familia del Dr. Peluffo, el pronto esclarecimiento de este y otros hechos atento la investigación en curso, teniendo siempre como base al Derecho, instrumento de razón y defensa de garantías constitucionales.-