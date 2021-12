Llamativas declaraciones de la ex jueza por el caso Peluffo

La Ex Jueza María Cristina Calveyra, dialogó con colegas de LT11 la radio pública y allí realizó fuertes y llamativos comentarios sobre el abogado José Pedro Peluffo, asesinado hace una semana en Concepción del Uruguay.

Al respecto ex vocal de la Cámara Penal, puso en duda la conducta del profesional asesinado al decir «hay que ver cómo se conducía esa persona, qué hizo antes, si han averiguado cuál es su trayectoria, adónde trabajaba, qué hacía y con quién se relacionaba».

«Ahora van a decir «ay la doctora se cambió de bando y ahora investiga a la víctima», pero hay que ver qué hacía la víctima porque no es un hecho común, es excepcional, no conozco otro caso», destacó la ex funcionaria judicial.

Asimismo, Calveyra insistió «hay que ver quién era esta persona, dónde trabajaba en su juventud, cuando era muy joven en los procedimientos anti droga, y con qué fuerzas».

«Yo lo sé, pero no me corresponde a mí decirlo, que digan las fuerzas dónde trabajaba Peluffo», concluyó la Ex Jueza, muy recordada por casos emblemáticos en Concepción del Uruguay, como fue el brutal crimen de Flavia Schiavo en 1999, los saqueos del 2001 y el crimen de Diego Wetzel en el 2013, entre otros.