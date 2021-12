El Intendente convocó a las fuerzas para hablar sobre la seguridad en la ciudad

En el despacho del Intendente, se reunieron autoridades municipales con fuerzas de seguridad. Se abordó la situación dada en la ciudad con los últimos hechos que preocupan a la comunidad y a las autoridades.

El sábado por la mañana se reunieron las fuerzas de seguridad con autoridades municipales con el objetivo de abordar la preocupación por los últimos hechos ocurridos en la ciudad. Ante esta situación, el Presidente Municipal, Martín Oliva, indicó que solicitó a la Ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, su presencia en la ciudad esta semana, para abordar esta problemática.

El encuentro entre funcionarios municipales y representantes de las distintas fuerzas de Seguridad se realizó en el despacho del Presidente Municipal Martín Oliva, quien además agradeció el marco de cooperación de todas las fuerzas con asiento en la ciudad.

Por otra parte, se aprovechó el encuentro para ultimar detalles respecto de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ya que desde el Municipio se organizará un festejo en Avenida Paysandú entre 9 de Julio y Rocamora y se habilitaron dos fiestas privadas.

“Quiero agradecer a todas las fuerzas que se sumarán al operativo de seguridad durante estas fiestas. Es muy importante que las fuerzas federales se sumen a la Policía de Entre Ríos y entre todos abordar los distintos operativos de seguridad” subrayó ante los presentes.

Los jóvenes y las familias podrán celebrar Noche Buena y el Año Nuevo en un punto de encuentro que coordina el Consejo Municipal de la Juventud. Será desde la 1 de la mañana del 25 de diciembre y se podrá disfrutar en Av. Paysandú. Habrá grupos musicales y DJ. Al igual que años anteriores, la Municipalidad busca ofrecer a los jóvenes y a las familias un espacio donde celebrar la Navidad y Año Nuevo, de manera ordenada y con seguridad.

Además se encuentran dos fiestas privadas habilitadas para la concurrencia de personas, contando ambas con presencia adicional de policía de Entre Ríos con el fin de brindar un marco de seguridad. En todos los eventos (los dos privados y el punto de encuentro coordinado por la municipalidad) se contarán con servicio de seguridad y no se permitirá ingresar con envases de vidrio, hielo en barra, ni elementos corto punzantes; también se dispondrá del servicio de emergencias médicas. En el caso de Av. Paysandú, el escenario estará ubicado en la esquina de 9 de Julio, por lo cual el ingreso será por calle Rocamora, además se contará con 20 baños químicos alquilados a Bomberos Voluntarios.

En cuanto a Paysandú, el corte se efectuará entre 9 de Julio y Rocamora. También, se recordó a los uruguayenses que no están permitidos los cortes de tránsito por particulares para festejar, por lo que se pide prudencia a la hora de celebrar esta Navidad y la llegada de un año nuevo.



Otros temas abordados

En el marco de los lineamientos planteados en la actual situación de seguridad ciudadana, donde la realidad propia de esta ciudad, se le suma la originada por la Pandemia que nos atraviesa, como es la del virus SARS-COV2, se hace necesario una importante articulación entre Nación, Provincia y Municipio, a los efectos de brindar una cobertura en materia de seguridad y control que propende a minimizar el impacto que todo ello provoca.

En ese sentido, se han realizado reuniones de trabajo durante estos dos años de gestión y pandemia que generaron no solo un acercamiento entre las Fuerzas de Seguridad Nacional con asiento en esta ciudad (Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía Federal), Policía de Entre Ríos y Secretaría de Gobierno, sumado a representantes de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal, estrechando lazos de colaboración recíprocos y afrontando los desafíos que la sociedad de Concepción del Uruguay espera.

Para ello se trabaja en el marco de una unidad operativa de seguridad ciudadana de carácter dinámico y flexible que se ha ido enriqueciendo según las circunstancias con el aporte intelectual de los participantes. Cada uno de los integrantes aporta su conocimiento y experiencia en el campo profesional, a los efectos de avanzar en el cumplimiento de los objetivos como lo son el establecer y determinar acciones en conjunto a nivel ciudad, aplicando estrategias preventivas en materia de seguridad ciudadana con la participación de los diferentes Organismos involucrados. Se propende a la necesidad de asegurar la convivencia ciudadana, haciendo hincapié en la seguridad vial, identificación de personas, circulación de vehículos y delitos inherentes a la seguridad pública, entre otros.

Se habló entre todos los participantes, en la ampliación del sistema de cámaras de videovigilancia con las que ahora cuenta el municipio, un total de 27 puntos que contienen 93 cámaras monitoreadas por la central existente en la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos. Habíéndose inaugurado la cuarta comisaría durante este año, se comentó la realidad de concreción de una nueva comisaría, la quinta; en zona noroeste de la ciudad