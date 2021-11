Se resolvió la situación procesal de los involucrados en causa de narcomenudeo

Se desarrolló este miércoles en la ciudad de Concepción del Uruguay, una audiencia en el Salón de Audiencias, presidida por la jueza Nº 1, Dra. Melisa María Ríos, en el marco de una causa por la infracción a la LEY Nº 23.737″, para tratar la situación procesal de Lucas Horacio Rubén Saboredo (31); Ricardo Daniel González (42), con antecedentes computables y Abel Damián Martínez (40), con antecedentes computables.

Cabe recordar que estas personas fueron imputadas por narcmenudeo, tras los procedimiento conjuntos realizados por parte de personal de la Policñia Federal y la de la Provincia, distintos barrios de Concepción del Uruguay.

En Sala estuvieron presentes los defensores particulares, doctores José Peluffo y Jair Gay, así como la fiscal interviniente, doctora Albertina Chichi, quien solicitó la prórroga de la prisión preventiva de los imputados en la modalidad de domiciliaria con tobillera electrónica, brindando detalles de las evidencias obrantes en el legajo fiscal.

La fiscal fundamentó la solicitud de la prórroga, mencionando que se ha hecho un informe de relevamiento telefónico del celular de González dando lectura de las conversaciones que considera relevante, entendiendo que subsisten los riesgos de la investigación, se debe preservar los testigos y que están pendientes medidas probatorias, por lo que solicitó la prórroga de la preventiva por 90 días, asimismo solicitó para los otros dos vinculados al caso, Franquez y Marquez, la prórroga de las medidas de coerción.

A su turno, doctor Gay, señaló que no está acreditado en ésta instancia la calificación de comercialización respecto a González sino que debería ser la de tenencia simple de estupefacientes, solicitando que se morigere la medida con reglas de conducta.

Seguidamente la Dra. Chichi, se opone a lo solicitado por la Defensa dando sus fundamentos al respecto solicitando nuevamente la prórroga de la preventiva. Seguidamente el Dr. Gay sostiene su pedido.

A su turno el Dr. Peluffo sostuvo que respecto de Martínez no está acreditada la finalidad de comercialización, menciona que respecto de los riesgos procesales no se dan ya que lo que resta realizar son informes periciales que no tienen ninguna posibilidad de ser influenciada por este, por lo que solicitó medidas de coerción del 349 del CPPER. Respecto de Saboredo, Márquez y Fránquez no realizó oposición.

Seguidamente la fiscal se opuso al planteo del Dr. Peluffo, brindando sus fundamentos y dio lectura de testimoniales recepcionadas tanto en sede prevencional como en la Fiscalia.

Oídas las partes, la jueza dispuso la inmediata libertad de los Ricardo Daniel Gonzálezy Abel Damián Martínez, aplicando estrictas medidas de coerción y ordenó la prórroga de la prisión preventiva de Saboredo por el término de noventa días bajo la modalidad de arresto domiciliario con implementación de monitoreo electrónico, imponiéndole medidas de coerción complementarias.