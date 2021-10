Triste y aburrido empate de Gimnasia

Gimnasia igualó en un tanto ante Crucero del Norte por la fecha 26 del Torneo Federal A. Se jugó en el Núñez, marcando el regreso de los hinchas a las canchas tras un largo año y medio. Álvaro Klusener para la visita y Agustín García para el local, marcaron los tantos del partido.

El partido fue un bodrio, frio como la noche en el Núñez. Chato y mal jugado, con algunas cuestiones que el Lobo debe resolver de una buena vez por todas. No se puede jugar sin un nueve definido en el área o terminar amontonando jugadores de buen pie cuando las papas queman y tenes que llegar al empate cuando te comen los minutos. No podemos terminar en dialéctica o buscar intelectualizar un juego que es sencillo. Seguimos insistiendo en esto, es sencillo, siempre lo fue. Los jugadores en su puesto y con el objetivo primario del gol en el arco de enfrente. Si lo sufrís en el tuyo que sea por arriesgar.

En este viernes feriado, con un frio cruzando ese estadio, se hace difícil escribir lindo sobre el juego del Lobo como quieren algunos. Nada más nos gustaría esto, pero el Lobo, en esa primera parte remató tres veces al arco y las tres de Leguizamón, una que pudo haber sido gol pero Correa dijo que no y las dos restantes se fueron cerca. Nada más. No se puede ganar hoy sin un nueve, sin ese que se faja con los centrales, te crea espacios y te define lo que creas de atrás. Porque Legui no siente ese puesto, quiere más la pelota, tenerla siempre y comenzar el los ataques, pero es difícil en ese torbellino que es Gimnasia, donde también todo es a mil, reinando imprecisiones por doquier. Sufrió en una de la visita desde, asombrosamente, un saque latera. Pero nada más, porque Crucero aportó lo suyo también para que el partido fuera un espanto,

En la parte final todo fue terrorífico, con la redonda maltratada y por el cielo, lejos de donde debe rodar, de donde es reina. Cuando todo era ordinario, Klusener aportó su cuota goleadora en recuerdo de sus mejores años. Y el Lobo fue a buscarlo. Un par de Legui, Lazza desde afuera y cuando todo se iba, con el “placard” abajo, Lazza falló en un intento de rematar pero pudo llegar al fondo, sacar el centro atrás y García, llegando de frente, que la clavó abajo para el empate. De ahí al final fue un muestrario de voluntades, al diablo táctica, trabajo, estrategia. A la carga, “vamos por ellos”, a los centros, al empuje, a sufrir atrás porque la búsqueda de la victoria regalaba espacios a uno de los peores equipos que llegaron este año al Núñez.

Nada se dio. Fue empate. Y esta bien. Porque ambos destrataron la redonda y los ojos de todos. El Lobo intentó un poco más, por local y por jugadores. Eso, eso es lo más lindo que podemos escribir de ese partido que ya es historia.

Juegan el sábado

15:30 hs Gimnasia y Tiro (Salta) – Sarmiento (Resistencia

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe)

Domingo 10/10

11:00 hs Boca Unidos (Corrientes) – Defensores de Pronunciamiento

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

11:00 hs Sportivo Las Parejas – Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca)

15:00 hs Juventud Unida (Gchú) – Sportivo Belgrano 8San Francisco)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

15:00 hs Douglas Haig (Pergamino) – Unión (Sunchales)

Árbitro: Brian Ferreyra (Venado Tuerto)

15:00 hs Racing (Córdoba) – al Norte (Salta)

Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta)

Síntesis

Gimnasia 1: Braian Bustos; Leonel López, Matías Presentado, Juan Manuel Gómez y Emilio Lazza; Nicolás Musico, Agustín Favre, Enzo Oviedo y Roque González; Luciano Leguizamón y Agustín García DT: Hernán Orcellet

Crucero del Norte 1: Joaquín Reyes; Alejandro Pérez, Lucas Navarro, Franco Flores y Gastón García; Emanuel Sosa, Lucas, Lucas Caballero, Héctor Millán y Pablo Motta; Axel Vallejos y Álvaro Klusener DT: Miguel Salinas

Goles: ST: 28′ Álvaro Klusener (CdN); 40′ Agustín García (G)

Cambios: ST: 7′ Juan Manuel Rodríguez x Musico (G); 14′ Javier Soto y Hugo Mendoza x López y Favre (G) y Baltazar Cabrera x Sosa (CdN); 22′ Gonzalo Melgarejo y Maximiliano Peruasato x Millán y Vallejos (CdN); 30′ Martín Schlottauer x González (G) y 47′ Isaac Campos x Motta (CdN)

No ingresaron: Eduardo Flores, Jonathan Benitez y Juan Carlos Ardetti (G); Tomás Pallares, Maximiliano Jolod y Pablo Stupiski (CdN)

Amonestados: Favre, García y Mendoza (G); Motta, García y Reyes (CdN)

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba)

Cancha: estadio Núñez (G)