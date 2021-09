Vuelve el público a categorías nacionales

Será ante el Turismo Pista, y la Fórmula 4 FIA Argentina, que con una gran cantidad de máquinas se presentarán este fin de semana.

Con un panorama totalmente diferente, competirán estas categorías, es que esta vez a diferencia de hace unos meses competirán con público, con el agregado especial que Turismo Pista realizará dos finales en cada una de sus tres clases. Donde se espera unos 150 pilotos de los que casi una decena serían entrerrianos y tres estarán representando a la histórica Concepción del Uruguay:

Brian Dodera en la Clase 1. Fabricio Scatena en la Clase 3 marchando cuarto en el campeonato de la Clase 2 y Sebastián Elola que en la misma clase cambia de unidad, subiendo para esta fecha a un nuevo Volksvagen Up.

La moderna Fórmula 4 FIA sin lugar a dudas será una gran atracción para los amantes de los monopostos. Realizará tres finales a lo largo del finde.

Los precios de ingresos para el sector general de público son:

Generales mayores: $500

Menores: $100

Autos: $300

Motorhome: $1000

Cronograma

VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021

11:00 a 11:20 F4 ARGENTINA ENTRENAMIENTO I

11:30 a 11:50 TURISMO PISTA CLASE 1 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

11:55 a 12:15 TURISMO PISTA CLASE 1 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

12:25 a 12:50 TURISMO PISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

12:55 a 13:20 TURISMO PISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

13:30 a 13:55 TURISMO PISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

14:00 a 14:25 TURISMO PISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

14:35 a 14:55 F4 ARGENTINA ENTRENAMIENTO II

15:05 a 15:15 TURISMO PISTA CLASE 1 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO A

15:20 a 15:30 TURISMO PISTA CLASE 1 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO B

15:35 a 15:45 TURISMO PISTA CLASE 1 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO C

15:55 a 16:05 TURISMO PISTA CLASE 2 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO A

16:10 a 16:20 TURISMO PISTA CLASE 2 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO B

16:25 a 16:35 TURISMO PISTA CLASE 2 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO C

16:45 a 16:55 TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO A

17:00 a 17:10 TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO B

17:15 a 17:25 TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN 1° FINAL – GRUPO C

17:35 a 17:50 F4 ARGENTINA CLASIFICACIÓN

SÁBADO 2 DE OCTUBRE DE 2021

09:30 a 09:40 TURISMO PISTA CLASE 1 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO B

09:45 a 09:55 TURISMO PISTA CLASE 1 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO C

10:00 a 10:10 TURISMO PISTA CLASE 1 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO A

10:20 a 10:30 TURISMO PISTA CLASE 2 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO B

10:35 a 10:45 TURISMO PISTA CLASE 2 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO C

10:50 a 11:00 TURISMO PISTA CLASE 2 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO A

11:10 a 11:20 TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO B

11:25 a 11:35 TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO C

11:40 a 11:50 TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN 2° FINAL – GRUPO A

12:00 a 12:25 F4 ARGENTINA 1ra FINAL MÁX 25 minutos

13:10 TURISMO PISTA CLASE 1 FINAL I 13 VUELTAS, Max. 25 Min

14:15 TURISMO PISTA CLASE 2 FINAL I 14 VUELTAS, Max. 30 Min

15:10 TURISMO PISTA CLASE 3 FINAL I 14 VUELTAS, Max. 30 Min

16:00 a 16:25 F4 ARGENTINA 2da FINAL MAX 25 minutos