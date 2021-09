No dijo lo mismo en sede policial: Una joven en Concepción del Uruguay denuncio en Facebook que fue víctima de intento de secuestro

Este sábado, por redes sociales se conoció sobre el supuesto intento de secuestro de una joven vecina de unos 20 años de edad de Concepción del Uruguay. Según trascendió, el hecho habría ocurrido en horas de la noche del viernes, en calle Chacabuco, entre Rocamora y 8 de Junio.

La nota en Facebook

Viernes, 20.30 hs, recién salía de la facultad, volvía para mí casa pensando en que por fin iba a ver a mis amigas. Volviendo a 3 cuadras, de repente se aproxima un auto negro, que es lo único que puedo recordar, aunque ahora más tranquila puedo recordar que varias cuadras antes lo había fichado que me estaba mirando mucho y que por eso yo empecé a zigzaguear. Cuando frenó, se bajaron dos hombres del auto y empezaron a querer sacarme la mochila, me resistí y por eso me quisieron subir al auto; sus palabras fueron: ya que no me das la mochila te llevamos a vos, empecé a forcejear mucho más fuerte, me querían sacar la ropa, hasta que por ahí se empezaba a acercar un auto y se fueron y me golpearon contra el suelo. No puedo explicar lo que sentí en ese momento, solo sé que el miedo a caminar sola jamás se me va a ir a mí y a nadie. Porque esto es la realidad, y esto es lo que pasamos la mayoría de las mujeres

Ante la gravedad de la denuncia y lo que esto representó para la opinión pública, 03442 consultó a las autoridades de la Jefatura Departamental Uruguay, intentando tener una versión oficial y de esa manera alerta a la comunidad.

De esa manera dialogamos con el subjefe, comisario inspector Sergio Cardona, quien explicó que “se está trabajando con las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, en las que no se observaría a la joven en el horario que ella dijo”.

Por otra parte se supo que en la denuncia policial, la muchacha no dijo sobre los supuestos intentos de los sujetos de desnudarla o de secuestrarla, por lo que se la buscó para que realizara una ampliación de denuncia y se aclarara lo sucedido.

Fuentes indicaron que la joven cambió su declaración, por lo que se espera que avance la investigación ya que tampoco hubo reconocimiento en galería fotográfica que lleve a identificar a los presuntos autores del hecho denunciado.