El Partido Obrero rechaza la eliminación de las burbujas

Basándose en el anuncio que realizara el presidente de la nación a principios de agosto donde ponía fin a las restricciones por la pandemia y habilitaba el retorno de la educación a un contexto de normalidad, el Ministro de Educación Nicolás Trotta anunció que realizarán flexibilizaciones en el protocolo respecto al distanciamiento que se debe cumplir dentro de las aulas, para avanzar en mayor presencialidad. Y en el mismo sentido, el gobernador Gustavo Bordet, en medio de la campaña electoral, anunció a los medios que a partir del 1 de septiembre se terminarán las burbujas en las escuelas entrerriana.

Sin tener en cuenta el avance de las nuevas cepas -como la Delta- que preanuncian una tercera ola, con solo apenas el 22 % de la población vacunada con las dos dosis y la mayoría de las y los estudiantes sin vacunar; el gobierno nacional y el provincial avanzan hacia una presencialidad plena. Incluso en los últimos días, según un informe del propio ministerio de salud de Entre Ríos, en dos ciudades de la provincia volvió a aumentar la ocupación de camas UTI por casos de Covid. (Paraná 82% y Villaguay 75%).

Cabe destacar que, así como no han garantizado la virtualidad desde que comenzó la pandemia, sin brindar los dispositivos para los estudiantes ni los docente, ni proporcionar la conectividad necesaria para mantener contacto con los estudiantes; tampoco ahora garantizan las condiciones para la presencialidad segura. En nuestra provincia, el relevamiento de datos realizado por AGMER, indica que el 57% de los edificios escolares no cuenta con la cantidad suficiente ni tamaño necesario de aulas, que el 48 % no tiene reserva de agua potable en cantidad para cubrir las necesidades de consumo e higiene y que el 49 % de los edificios escolares no posee en condiciones apropiadas los baños. Sumado a esto, tampoco han nombrado los cargos faltantes de ordenanzas.

Sin embargo, anuncian la “presencialidad plena”, eliminando de hecho los protocolos vigentes como si la pandemia hubiese llegado a su fin.

Claro está que este regreso apresurado a la normalidad, nada tiene que ver con un interés por la educación de los chicos/as por parte de este gobierno que dejó librado a su suerte a cientos de miles de estudiantes ante una pandemia que puso de relieve la desigualdad social y la crisis del sistema educativo producto de la desinversión constante. Un gobierno que no ha puesto los recursos económicos necesarios para afrontar la pandemia, porque prioriza los pagos de la deuda externa.

Es evidente que esta “presencialidad completa” en la educación escolar tiene como único interés, las elecciones PASO que se realizarán el 12 de septiembre próximo.

Desde la minoría de Agmer Uruguay por la Fuentealba rechazamos la eliminación de las burbujas hasta que estén dadas las condiciones sanitarias. Además, exigimos la vacunación de todos/as los/as docentes y de toda la comunidad educativa con las dos dosis.

Convocatoria urgente a asambleas para deliberar un plan de acción que derrote la política anti-sanitaria y anti-educativa de Bordet, Trotta y todos los gobernadores.