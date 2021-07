La industria de Entre Ríos muestra señales de recuperación, pero hay cautela por el futuro

El mayor peso relativo de la industria alimentaria representa una tendencia más estable en la situación provincial respecto de la nacional. Más empresas mostraron mejores indicadores de producción y ventas, pero se registra una desaceleración. Hay pesimismo de cara a lo que se viene, según la encuesta del Centro de Estudios de la UIA (CEU).

El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó los resultados de la II Encuesta del año, en la que se releva la situación coyuntural, así como las principales variables del impacto del Covid-19 y las medidas sanitarias en el sector industrial. En términos de la coyuntura de este 2021, el estudio refleja a nivel nacional una recuperación continuada en los primeros meses del año, pero con perspectivas de desaceleración hacia mediados, atento a las mayores restricciones.

Producción y ventas

En este sentido, en dicho informe (reflejados hacia datos de abril-mayo de este año) se destaca la recuperación de los niveles de producción y ventas en los primeros meses del año. Aumentó el porcentaje de empresas con subas de la producción a 28,6% (enero: 24,7%) y se redujo el de empresas con caídas a 27,9% (versus el 33,9% de enero).

En tanto, un 27,6% indicó recuperación de las ventas. Si bien un 34,6% de las empresas manifestó caídas en esta variable, se trató de una ligera mejora respecto de enero.

Por otro lado, a diferencia del mercado interno, las ventas externas siguen un poco más comprometidas. El 25,6% de las empresas registró una reducción y sólo el 15,2% indicó mayores exportaciones.

En términos provinciales, los resultados de Entre Ríos arrojan una mirada en la misma tendencia, con mejoras en la cantidad de empresas con recuperación de sus niveles de producción y ventas. Ello da cuenta de una mayor estabilidad respecto a las tendencias nacionales, sobre todo por el mayor peso relativo de la industria alimentaria.

Empleo

Según el estudio, la situación del empleo también refleja una mejoría debido al aumento en la producción. En el total del país el porcentaje de empresas con incremento de la dotación de personal aumentó a 20,1%, y superó al porcentaje de empresas con caídas (10,5%).

La suba en este indicador se focalizó en empresas con mejor desempeño de las ventas, aunque entre ellas solamente una de cada tres aumentó su dotación.

En Entre Ríos, de las industrias abarcadas por la encuesta de UIA, el 15% incrementó su plantilla de personal, mientras que la mayoría de las industrias mantuvieron estables sus niveles de empleo.

Dificultades y proyecciones

Pese a la mejora de la situación general, a nivel nacional persisten algunas dificultades y atrasos en los pagos. Un 34,7% de las industrias manifestó inconvenientes para pagar la totalidad de sus impuestos; el 21,7% dio cuenta de dificultades en los compromisos financieros, el 26% acumuló atrasos con proveedores, el 15,6% no pudo pagar tarifas de servicios públicos, y el 8,3% no pudo hacer frente al pago de la totalidad de los salarios.

En cambio, en Entre Ríos esta situación prácticamente no se identifica en los establecimientos encuestados, donde el porcentaje de empresas con dificultades de pagos es muy bajo.

Por otra parte, en cuanto a las expectativas, una de cada dos industrias del país cree que habrá una mejora en la situación de su empresa. No obstante, todavía permanece más rezagada la expectativa de mejora en la situación económica del país.

En tanto, a nivel provincial entre el 30% y 40% de las industrias consultadas prevé que su situación empresaria esté mejor dentro de un año, mientras que sólo una de cada cinco prevé que la situación del país mejore.