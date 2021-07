Dispusieron la prisión preventiva a dos sujetos acusados de asalto

En audiencia desarrollada este lunes en el Juzgado de Garantías, ante la jueza Melisa Ríos, se dispuso la prisión preventiva de los dos sujetos detenidos por asalto a local de celunares.

Los acusados son representados por el doctor José Peluffo en causa que lleva adelante la fiscal María Becker.

La jueza lo dispuso tras escuchar los alegatos de las partes, durante los cuales la fiscal narró los graves hechos.



La representante del Ministerio Público confirmó que Olivera Wilman de Concordia, tiene una condena por homicidio estaba gozando de salida socio laboral.

Por otra parte en el caso del otro acusado, Amarele, dijo que tiene antecedentes y una causa en marcha, por lo que la soltura de estos, ponía en riesgo la IPP y la integridad de víctima o testigos.

Como era de esperar el defensor se opuso, señalando que no hay elementos suficientes para sostener la acusación y que el alegato fiscal resultaba confuso y que no hubo una persecución continua de los sospechosos y no hay reconocimiento fotográfico, por lo que se los detuvo por las ropas y por sus antecedentes.